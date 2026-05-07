8 мая состоится матч 7-го тура Второй лиги Б, в котором «Ангушт» примет «Нарт». Встреча соседей по турнирной таблице обещает быть напряжeнной. Обе команды демонстрируют отличную игру в обороне и решают схожие турнирные задачи.

«Ангушт»

Хозяева подходят к матчу после домашней победы над «Динамо-2» Махачкала (2:0) и демонстрируют отличную игру в обороне – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. «Ангушт» показывает скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Ахяд Гарисултанов с 1 голом в 5 матчах является лучшим бомбардиром. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.

«Нарт»

Гости подходят к матчу после домашнего поражения от «Победы» (0:1) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда демонстрирует отличную игру в обороне – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Александр Оленев с 4 голами в 5 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Нарт» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Гости не проигрывают в 6 из 8 последних выездных матчей Второй лиги Б.

Факты о командах

«Ангушт»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

В среднем: 0.80 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Победа в последнем матче над «Динамо-2» Махачкала (2:0)

Оборона – одна из лучших в лиге (2 пропущенных мяча в 5 матчах)

Победа в 2 из 3 последних домашних очных матчей против «Нарта»

«Нарт»

Не может выиграть в 3 последних матчах Второй лиги Б

Не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых матчей Второй лиги Б

В среднем: 1.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Поражение в последнем матче от «Победы» (0:1)

Проиграл 2 из 3 последних выездных очных матчей против «Ангушта»

Прогноз на матч «Ангушт» – «Нарт»

Встреча двух команд с отличной игрой в обороне вряд ли порадует зрителей обилием голов. «Ангушт» имеет преимущество домашнего поля и одержал победу в последнем матче. «Нарт» демонстрирует лучшую результативность, но не может победить три тура подряд. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки