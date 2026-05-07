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«Ангушт» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.2

07 мая 2026 9:08
Ангушт - Нарт
08 мая 2026, пятница 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
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2.20
Тотал матча меньше 2.5
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8 мая состоится матч 7-го тура Второй лиги Б, в котором «Ангушт» примет «Нарт». Встреча соседей по турнирной таблице обещает быть напряжeнной. Обе команды демонстрируют отличную игру в обороне и решают схожие турнирные задачи.

«Ангушт»

Хозяева подходят к матчу после домашней победы над «Динамо-2» Махачкала (2:0) и демонстрируют отличную игру в обороне – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. «Ангушт» показывает скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Ахяд Гарисултанов с 1 голом в 5 матчах является лучшим бомбардиром. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.

«Нарт»

Гости подходят к матчу после домашнего поражения от «Победы» (0:1) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда демонстрирует отличную игру в обороне – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Александр Оленев с 4 голами в 5 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Нарт» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Гости не проигрывают в 6 из 8 последних выездных матчей Второй лиги Б.

Факты о командах

«Ангушт»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • В среднем: 0.80 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в последнем матче над «Динамо-2» Махачкала (2:0)
  • Оборона – одна из лучших в лиге (2 пропущенных мяча в 5 матчах)
  • Победа в 2 из 3 последних домашних очных матчей против «Нарта»

«Нарт»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Второй лиги Б
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых матчей Второй лиги Б
  • В среднем: 1.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Поражение в последнем матче от «Победы» (0:1)
  • Проиграл 2 из 3 последних выездных очных матчей против «Ангушта»

Прогноз на матч «Ангушт» – «Нарт»

Встреча двух команд с отличной игрой в обороне вряд ли порадует зрителей обилием голов. «Ангушт» имеет преимущество домашнего поля и одержал победу в последнем матче. «Нарт» демонстрирует лучшую результативность, но не может победить три тура подряд. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 2.2
  • Победа «Ангушта»

2.20
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Нарт Ангушт
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