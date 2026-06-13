Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шахтер Донецк РФ - Дружба: обзор матча 13 июня 2026

Шахтер Донецк РФ
13.06.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
0 : 1
Завершен
Дружба
61' А. Делок
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Шахтер Донецк РФ - Дружба
Завершен
90' +2
Замена
Артур Зезарахов ️️️️➡️️ Заид Коблев
89'
Желтая карточка
Кирилл Юшко
Желтая карточка
Илья Детенышев
88'
81'
Замена
Анзор Ашев ️️️️➡️️ Аскер Делок
81'
Замена
Руслан Хуако ️️️️➡️️ Амир Конов
Замена
Элвин Талибов ️️️️➡️️ Антон Орлов
80'
74'
Замена
Тамирлан Едыгов ️️️️➡️️ Тамирлан Хахов
Замена
Максим Дегтярёв ️️️️➡️️ Дмитрий Щербань
67'
66'
Желтая карточка
Мадин Кобж
61'
ГОЛ! 0:1! Аскер Делок
Замена
Илья Детенышев ️️️️➡️️ Георгий Махатадзе
24'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Донецк РФ
54
Адам Шиханматов
ВР
2
Владимир Хозин
ЛЗ
14
Дмитрий Щербань
ЛЗ
13
Олег Булатников
ПЗ
25
Данил Степанов
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛП
21
Георгий Махатадзе
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ЦП
19
Илья Гаврильчик
ПП
77
Антон Орлов
ПП
91
Андрей Трофимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Алейник
Дружба
1
Тамерлан Хачиров
ВР
2
Рустем Блягоз
ЛЗ
18
Никита Васильев
ЛЗ
63
Заид Коблев
ЛЗ
15
Аркадий Солоп
ПЗ
4
Мадин Кобж
ПЗ
8
Тамирлан Хахов
ПЗ
99
Кирилл Юшко
ЛП
27
Эдди Цанава
ПП
7
Амир Конов
ЦФ
13
Аскер Делок
ЦФ
Главный тренер
Александр Кайванов
Шахтер Донецк РФ
23
Семен Романюков
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
94
Илья Детенышев
ЦЗ
30
Ярослав Максимчук
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
18
Гамид Джамуев
ЦЗ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
Дружба
22
Ренат Тляшок
ЦЗ
20
Даниил Антоненко
ЦЗ
77
Nikita Shustov
ЦЗ
10
Артур Зезарахов
ЦЗ
70
Руслан Хуако
ЦЗ
11
Анзор Ашев
ЦЗ
77
Тамирлан Едыгов
ЦЗ
4-5-1
54
Шиханматов
14
Щербань
13
Булатников
2
Хозин
25
Степанов
21
Махатадзе
19
Гаврильчик
31
Касимов
8
Карташов
77
Орлов
91
Трофимов
3-2-2-2
1
Хачиров
4
Кобж
2
Блягоз
18
Васильев
8
Хахов
63
Коблев
27
Цанава
99
Юшко
13
Делок
7
Конов
21
Махатадзе
94
Детенышев
94
Детенышев
21
Махатадзе
77
Орлов
7
Талибов
7
Талибов
77
Орлов
14
Щербань
9
Дегтярёв
9
Дегтярёв
14
Щербань
63
Коблев
10
Зезарахов
10
Зезарахов
63
Коблев
7
Конов
70
Хуако
70
Хуако
7
Конов
13
Делок
11
Ашев
11
Ашев
13
Делок
8
Хахов
77
Едыгов
77
Едыгов
8
Хахов
Остались в запасе
Шахтер Донецк РФ
Дружба
23
Семен Романюков
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
30
Ярослав Максимчук
ЦЗ
18
Гамид Джамуев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
22
Ренат Тляшок
ЦЗ
20
Даниил Антоненко
ЦЗ
77
Nikita Shustov
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кайванов
Остались в запасе
23
Семен Романюков
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
30
Ярослав Максимчук
ЦЗ
18
Гамид Джамуев
ЦЗ
Остались в запасе
22
Ренат Тляшок
ЦЗ
20
Даниил Антоненко
ЦЗ
77
Nikita Shustov
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
Главный тренер
Александр Кайванов
Статистика матча Шахтер Донецк РФ - Дружба
1
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
5
12
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
3
Информация о матче
Стадион:
Форте Арена
Новости команд
Все
Шахтер Донецк РФ
Дружба
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
«Так не бывает!»: в FONBET Кубке России курьезно реализовали пенальти
2025.08.06 21:21
5
«ПСК» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 3.35
2025.08.05 09:00
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Шахтер Донецк РФ
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Дружба
3 : 0
20.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Дружба
4 : 0
06.06.2026
ПСК
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+