В 14 туре Второй лиги Б встретятся «Динамо-2 Махачкала» и «Спартак Нальчик». Эта игра пройдет 14 июня на домашнем стадионе махачкалинцев и обещает стать очередным испытанием для обеих команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы, но с разной динамикой формы. «Динамо-2 Махачкала» занимает 14-е место, набрав всего 2 очка после 13 туров и испытывает серьeзные проблемы – команда не может выиграть уже 24 матча подряд и стабильно пропускает в каждом из них. «Спартак Нальчик» расположился немного выше – на 12-м месте с 9 очками, однако тоже переживает кризис: 3 поражения подряд и слабая результативность в последних играх.

«Динамо-2 Махачкала»

«Динамо-2 Махачкала» крайне слабо выглядит в этом сезоне: за последние 5 матчей команда забила 5 голов (в среднем 1 гол за игру), но пропустила 12 (2.40 за игру), что подчeркивает серьeзные проблемы в обороне. Команда неизменно пропускает на протяжении 19 матчей подряд, а серия без побед тянется уже 24 игры. В последнем туре махачкалинцы уступили «Севастополю» со счeтом 1:3, что отражает сложное положение и неготовность команды к борьбе в турнирной гонке.

«Спартак Нальчик»

«Спартак Нальчик» показывает крайне нестабильные результаты: команда проиграла три последних матча подряд, при этом в 5 последних играх не смогла забить ни одного мяча, пропуская в среднем по 1.60 гола за игру. Однако, несмотря на неудачи, «Спартак» забивает в каждом матче текущего турнира в последних пяти встречах (учитывая общий период). Спартаковцы демонстрируют проблему с реализацией моментов, что сказывается на итоговых результатах. В последнем туре «Спартак Нальчик» проиграл «Ростов-2» со счeтом 0:2.

Факты о командах

«Динамо-2 Махачкала»

14 место, 2 очка после 13 туров

24 матча без побед

Пропускает в 19 матчах подряд

Средняя результативность последних 5 игр: 1.00 забито, 2.40 пропущено

В последней игре проиграли 1:3 «Севастополю»

«Спартак Нальчик»

12 место, 9 очков после 13 туров

3 поражения подряд

В последних 5 играх не забивали

Средняя результативность последних 5 игр: 0 забито, 1.60 пропущено

Проиграли 0:2 «Ростов-2» в последнем туре

Личные встречи 0% (0) 20% (1) 80% (4) 2 Забитых мячей 9 0.4 В среднем за матч 1.8 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур Спартак-Нальчик 2 : 0 Динамо-2 Мх Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур Динамо-2 Мх 0 : 2 Спартак-Нальчик Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур Спартак-Нальчик 2 : 0 Динамо-2 Мх Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур Спартак-Нальчик 1 : 1 Динамо-2 Мх Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур Динамо-2 Мх 1 : 2 Спартак-Нальчик

Прогноз на матч

Учитывая, что «Спартак» выигрывал в трeх последних очных встречах и не пропускал в них, а «Динамо-2» пропускает почти во всех матчах, гости имеют хорошие шансы контролировать игру и выиграть с минимальным преимуществом. Ожидается небольшой, но уверенный выигрыш «Спартака» с общей низкой результативностью. Вероятен счeт 0:1 или 0:2.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Спартак Нальчик»

Рекомендованные ставки: