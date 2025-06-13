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Прогноз на точный счёт матча «Динамо-2 Махачкала» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года

13 июня 2025 9:32
Динамо-2 Мх - Спартак-Нальчик
14 июн. 2025, суббота 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
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5.90
Точный счёт 0:1 в пользу «Спартак Нальчик»
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В 14 туре Второй лиги Б встретятся «Динамо-2 Махачкала» и «Спартак Нальчик». Эта игра пройдет 14 июня на домашнем стадионе махачкалинцев и обещает стать очередным испытанием для обеих команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы, но с разной динамикой формы. «Динамо-2 Махачкала» занимает 14-е место, набрав всего 2 очка после 13 туров и испытывает серьeзные проблемы – команда не может выиграть уже 24 матча подряд и стабильно пропускает в каждом из них. «Спартак Нальчик» расположился немного выше – на 12-м месте с 9 очками, однако тоже переживает кризис: 3 поражения подряд и слабая результативность в последних играх.

«Динамо-2 Махачкала»

«Динамо-2 Махачкала» крайне слабо выглядит в этом сезоне: за последние 5 матчей команда забила 5 голов (в среднем 1 гол за игру), но пропустила 12 (2.40 за игру), что подчeркивает серьeзные проблемы в обороне. Команда неизменно пропускает на протяжении 19 матчей подряд, а серия без побед тянется уже 24 игры. В последнем туре махачкалинцы уступили «Севастополю» со счeтом 1:3, что отражает сложное положение и неготовность команды к борьбе в турнирной гонке.

«Спартак Нальчик»

«Спартак Нальчик» показывает крайне нестабильные результаты: команда проиграла три последних матча подряд, при этом в 5 последних играх не смогла забить ни одного мяча, пропуская в среднем по 1.60 гола за игру. Однако, несмотря на неудачи, «Спартак» забивает в каждом матче текущего турнира в последних пяти встречах (учитывая общий период). Спартаковцы демонстрируют проблему с реализацией моментов, что сказывается на итоговых результатах. В последнем туре «Спартак Нальчик» проиграл «Ростов-2» со счeтом 0:2.

Факты о командах

«Динамо-2 Махачкала»

  • 14 место, 2 очка после 13 туров
  • 24 матча без побед
  • Пропускает в 19 матчах подряд
  • Средняя результативность последних 5 игр: 1.00 забито, 2.40 пропущено
  • В последней игре проиграли 1:3 «Севастополю»

«Спартак Нальчик»

  • 12 место, 9 очков после 13 туров
  • 3 поражения подряд
  • В последних 5 играх не забивали
  • Средняя результативность последних 5 игр: 0 забито, 1.60 пропущено
  • Проиграли 0:2 «Ростов-2» в последнем туре

Личные встречи
0% (0)
20% (1)
80% (4)
2
Забитых мячей
9
0.4
В среднем за матч
1.8
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
29.03.2025
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Динамо-2 Мх
0 : 2
27.10.2024
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2 : 0
24.06.2024
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Спартак-Нальчик
1 : 1
17.09.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Динамо-2 Мх
1 : 2
07.08.2023
Спартак-Нальчик

Прогноз на матч

Учитывая, что «Спартак» выигрывал в трeх последних очных встречах и не пропускал в них, а «Динамо-2» пропускает почти во всех матчах, гости имеют хорошие шансы контролировать игру и выиграть с минимальным преимуществом. Ожидается небольшой, но уверенный выигрыш «Спартака» с общей низкой результативностью. Вероятен счeт 0:1 или 0:2.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Спартак Нальчик»

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Спартак Нальчик» на коэффициент 2.10
  • Точный счeт 0:1 в пользу «Спартак Нальчик» на коэффициент 5.90
  • Обе команды забьют – Нет на коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов на коэффициент 1.70

5.90
Точный счёт 0:1 в пользу «Спартак Нальчик»
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Спартак-Нальчик Динамо-2 Мх
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