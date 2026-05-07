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«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10

07 мая 2026 9:53
Заря Луганск РФ - Чайка-М
08 мая 2026, пятница 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
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2.10
Тотал матча меньше 2.5
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8 мая состоится матч 7-го тура Второй лиги Б, в котором «Заря» Луганск примет «Чайку-2». Встреча главных аутсайдеров турнирной таблицы имеет важное значение для обеих команд, отчаянно нуждающихся в очках. Хозяева не могут победить семь матчей подряд, а гости замыкают турнирную таблицу.

«Заря» Луганск

Луганчане подходят к матчу после гостевого поражения от «Рубина» Ялта (0:3) и не могут одержать победу на протяжении 6 последних матчей Второй лиги Б. Команда стабильно забивает в трeх последних турах, но демонстрирует удручающую результативность – 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Роман Романов с 2 голами в 5 матчах является лучшим бомбардиром. «Заря» пропускает в среднем 1.40 гола за игру и не выигрывает в 7 последних матчах во всех турнирах.

«Чайка-2»

Гости подходят к матчу после гостевого поражения от «Севастополя» (0:2) и потерпели три поражения подряд в Второй лиге Б. Команда пропускает в 6 последних матчах турнира и имеет худшую оборону в лиге – 9 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Илья Кузьмин с 1 голом в 5 матчах является лучшим бомбардиром. «Чайка-2» практически не забивает – 1 гол в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч.

Факты о командах

«Заря» Луганск

  • Не может выиграть в 6 последних матчах Второй лиги Б
  • Забивает в 3 последних матчах Второй лиги Б
  • В среднем: 0.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 7 последних матчах во всех турнирах
  • Поражение в последнем матче от «Рубина» Ялта (0:3)

«Чайка-2»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Второй лиги Б
  • Пропускает в 6 последних матчах Второй лиги Б
  • В среднем: 0.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Практически не забивает – 1 гол в 5 последних играх
  • Поражение в последнем матче от «Севастополя» (0:2)

Прогноз на матч «Заря» Луганск – «Чайка-2»

Встреча двух худших команд лиги с минимальной результативностью вряд ли порадует зрителей обилием голов. «Заря» имеет преимущество домашнего поля и стабильно забивает в трeх последних турах. «Чайка-2» практически не забивает и пропускает в шести последних матчах. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать первую победу в сезоне.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Победа «Зари» Луганск

2.10
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Чайка-М Заря Луганск РФ
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