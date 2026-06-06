Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Астрахань - Шахтер Донецк РФ: обзор матча 06 июня 2026

Астрахань
06.06.2026, суббота, 17:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер Донецк РФ
61' В. Хозин 86' А. Трофимов 90+5' М. Дегтярёв (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Астрахань - Шахтер Донецк РФ
Завершен
90' +5
ГОЛ с пенальти! 0:3! Максим Дегтярёв
Желтая карточка
Данила Прокопьев
90' +4
Желтая карточка
Дмитрий Горяев
90' +2
90' +2
Замена
Илья Детенышев ️️️️➡️️ Георгий Махатадзе
90' +1
Замена
Максим Дегтярёв ️️️️➡️️ Тимур Касимов
Желтая карточка
Данила Золоторенко
89'
86'
ГОЛ! 0:2! Андрей Трофимов
Пас отдал Георгий Махатадзе
82'
Желтая карточка
Дмитрий Щербань
68'
Замена
Андрей Трофимов ️️️️➡️️ Илья Гаврильчик
63'
Желтая карточка
Дмитрий Карташов
61'
ГОЛ! 0:1! Владимир Хозин
Пас отдал Илья Гаврильчик
Замена
Дмитрий Горяев ️️️️➡️️ Ги Бертин Фосто Дзеком
58'
Замена
Максим Малыш ️️️️➡️️ Марк Полушин
58'
Замена
Данила Золоторенко ️️️️➡️️ Артур Карпов
45'
Желтая карточка
Александр Болонин
31'
19'
Замена
Олег Булатников ️️️️➡️️ Антон Орлов
18'
Замена
Гамид Джамуев ️️️️➡️️ Айрат Мусин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астрахань
26
Валентин Гришин
ВР
6
Булат Мусаев
ЛЗ
23
Елисей Кривохижин
ЛЗ
68
Всеволод Богомолов
ЛЗ
68
Данила Прокопьев
ПЗ
18
Дмитрий Владимиров
ПЗ
20
Дмитрий Шилов
ПЗ
7
Марк Полушин
ЛП
11
Александр Болонин
ЦП
77
Артур Карпов
ПП
19
Ги Бертин Фосто Дзеком
ЦФ
Главный тренер
Андраник Бабаян
Шахтер Донецк РФ
54
Адам Шиханматов
ВР
21
Георгий Махатадзе
ЛЗ
4
Айрат Мусин
ЛЗ
25
Данил Степанов
ЛЗ
8
Дмитрий Карташов
ПЗ
14
Дмитрий Щербань
ПЗ
2
Владимир Хозин
ПЗ
77
Антон Орлов
ЛП
19
Илья Гаврильчик
ПП
31
Тимур Касимов
ЦФ
9
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Олег Алейник
Астрахань
31
Павел Соломатин
ЦЗ
21
Дмитрий Горяев
ЦЗ
15
Данил Сизов
ЦЗ
3
Andrey Rogachev
ЦЗ
10
Семен Радостев
ЦЗ
17
Максим Малыш
ЦЗ
3
Али Тагиев
ЦЗ
9
Данила Золоторенко
ЦЗ
52
Ренат Маломусов
ЦЗ
25
Фёдор Галочкин
ЦЗ
30
Федор Семенов
ЦЗ
86
Sergey Dmitriev
ЦЗ
Шахтер Донецк РФ
13
Олег Булатников
ЦЗ
94
Илья Детенышев
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
91
Андрей Трофимов
ЦЗ
18
Гамид Джамуев
ЦЗ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
23
Семен Романюков
ЦЗ
3-2-3-1
26
Гришин
18
Владимиров
6
Мусаев
23
Кривохижин
68
Богомолов
20
Шилов
7
Полушин
11
Болонин
77
Карпов
19
Фосто Дзеком
3-2-2-2
54
Шиханматов
14
Щербань
21
Махатадзе
4
Мусин
2
Хозин
25
Степанов
19
Гаврильчик
77
Орлов
9
Суанов
31
Касимов
19
Фосто Дзеком
21
Горяев
21
Горяев
19
Фосто Дзеком
7
Полушин
17
Малыш
17
Малыш
7
Полушин
77
Карпов
9
Золоторенко
9
Золоторенко
77
Карпов
77
Орлов
13
Булатников
13
Булатников
77
Орлов
21
Махатадзе
94
Детенышев
94
Детенышев
21
Махатадзе
19
Гаврильчик
91
Трофимов
91
Трофимов
19
Гаврильчик
4
Мусин
18
Джамуев
18
Джамуев
4
Мусин
31
Касимов
9
Дегтярёв
9
Дегтярёв
31
Касимов
Остались в запасе
Астрахань
Шахтер Донецк РФ
31
Павел Соломатин
ЦЗ
15
Данил Сизов
ЦЗ
3
Andrey Rogachev
ЦЗ
10
Семен Радостев
ЦЗ
3
Али Тагиев
ЦЗ
52
Ренат Маломусов
ЦЗ
25
Фёдор Галочкин
ЦЗ
30
Федор Семенов
ЦЗ
86
Sergey Dmitriev
ЦЗ
Главный тренер
Андраник Бабаян
7
Элвин Талибов
ЦЗ
23
Семен Романюков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
Остались в запасе
31
Павел Соломатин
ЦЗ
15
Данил Сизов
ЦЗ
3
Andrey Rogachev
ЦЗ
10
Семен Радостев
ЦЗ
3
Али Тагиев
ЦЗ
52
Ренат Маломусов
ЦЗ
25
Фёдор Галочкин
ЦЗ
30
Федор Семенов
ЦЗ
86
Sergey Dmitriev
ЦЗ
Остались в запасе
7
Элвин Талибов
ЦЗ
23
Семен Романюков
ЦЗ
Главный тренер
Андраник Бабаян
Главный тренер
Олег Алейник
Статистика матча Астрахань - Шахтер Донецк РФ
4
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
15
13
Офсайды
3
0
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
0
Информация о матче
Главный судья:
A. Anufriev
Стадион:
им. Колосова
Новости команд
Все
Астрахань
Шахтер Донецк РФ
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«ПСК» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.85
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«ПСК» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.85
12 июня
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Астрахань» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.68
7 мая
Лучшему игроку матча Кубка России вручили связку воблы
2025.09.24 23:31
1
«Астрахань» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 8.50
2025.09.23 08:52
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Астрахань
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
ПСК
1 : 4
13.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+