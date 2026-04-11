Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шахтер Донецк РФ - Ангушт: обзор матча 11 апреля 2026

Шахтер Донецк РФ
11.04.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ангушт
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Донецк РФ
54
Адам Шиханматов
ВР
13
Олег Булатников
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЛЗ
8
Дмитрий Карташов
ЛЗ
14
Дмитрий Щербань
ПЗ
27
Илья Захаров
ПЗ
25
Данил Степанов
ПЗ
19
Илья Гаврильчик
ЛП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
9
Руслан Суанов
ПП
18
Гамид Джамуев
ЦФ
Главный тренер
Олег Алейник
Ангушт
1
Гелани Хаштыров
ВР
95
Ахмед Абубакаров
ЛЗ
4
Аман Бабаханов
ЛЗ
20
Калимолла Зайнавов
ЛЗ
60
Ахяд Гарисултанов
ПЗ
5
Матвей Агасян
ПЗ
7
Рашид Евлоев
ПЗ
88
Мухаммад Халибегов
ЛП
10
Шарип Юсупов
ЦП
18
Абу-Муслим Хамхоев
ПП
9
Аслан Аушев
ЦФ
Главный тренер
Умар Мархиев
Шахтер Донецк РФ
91
Андрей Трофимов
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
94
Илья Детенышев
ЦЗ
23
Семен Романюков
ЦЗ
5
Никита Химичев
ЦЗ
4
Айрат Мусин
ЦЗ
33
Никита Супагин
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
22
Магомед Темишев
ЦЗ
4
Илья Мартюк
ЦЗ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
Ангушт
97
Абдуллах Дорсигов
ЦЗ
77
Руслан Тутаев
ЦЗ
3
Илья Кириленко
ЦЗ
27
Сулейм Газдиев
ЦЗ
6
Бек Цуроев
ЦЗ
80
Халит Оздоев
ЦЗ
3-2-3-1
54
Шиханматов
27
Захаров
13
Булатников
2
Хозин
8
Карташов
25
Степанов
19
Гаврильчик
21
Махатадзе
9
Суанов
18
Джамуев
3-2-3-1
1
Хаштыров
5
Агасян
95
Абубакаров
4
Бабаханов
7
Евлоев
20
Зайнавов
18
Хамхоев
10
Юсупов
88
Халибегов
9
Аушев
Остались в запасе
Шахтер Донецк РФ
Ангушт
91
Андрей Трофимов
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
94
Илья Детенышев
ЦЗ
23
Семен Романюков
ЦЗ
5
Никита Химичев
ЦЗ
4
Айрат Мусин
ЦЗ
33
Никита Супагин
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
22
Магомед Темишев
ЦЗ
4
Илья Мартюк
ЦЗ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
97
Абдуллах Дорсигов
ЦЗ
77
Руслан Тутаев
ЦЗ
3
Илья Кириленко
ЦЗ
27
Сулейм Газдиев
ЦЗ
6
Бек Цуроев
ЦЗ
80
Халит Оздоев
ЦЗ
Главный тренер
Умар Мархиев
Остались в запасе
91
Андрей Трофимов
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
94
Илья Детенышев
ЦЗ
23
Семен Романюков
ЦЗ
5
Никита Химичев
ЦЗ
4
Айрат Мусин
ЦЗ
33
Никита Супагин
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
22
Магомед Темишев
ЦЗ
4
Илья Мартюк
ЦЗ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
Остались в запасе
97
Абдуллах Дорсигов
ЦЗ
77
Руслан Тутаев
ЦЗ
3
Илья Кириленко
ЦЗ
27
Сулейм Газдиев
ЦЗ
6
Бек Цуроев
ЦЗ
80
Халит Оздоев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
Главный тренер
Умар Мархиев
Статистика матча Шахтер Донецк РФ - Ангушт
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
15
9
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Стадион:
Форте Арена
Новости команд
Все
Шахтер Донецк РФ
Ангушт
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Ангушт» – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.4
5 июня
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Ангушт» – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.4
5 июня
«Кызылташ» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.0
29 мая
«Ангушт» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.2
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Шахтер Донецк РФ
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Ангушт
1 : 2
20.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Ангушт
1 : 2
20.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Ангушт
0 : 1
06.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Кызылташ
5 : 1
30.05.2026
Ангушт
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+