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«Кызылташ» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.0

29 мая 2026 8:03
Кызылташ - Ангушт
30 мая 2026, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
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2.00
Победа «Кызылташа»
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0 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Кызылташ» (9-е место, 14 очков) и «Ангушт» (11-е место, 13 очков). Обе команды находятся в нижней половине таблицы и испытывают проблемы в обороне. «Кызылташ» пропускает в 4 последних матчах подряд, «Ангушт» не может выиграть в 3 турах, но при этом забивает в 3 последних играх. Ожидается равный и осторожный матч с небольшим количеством голов.

«Кызылташ»

Команда из Бахчисарая после 9 туров располагается на 9-м месте. Главная проблема – оборона: пропускает в 4 последних матчах, причeм за 5 игр пропущено 10 голов (в среднем 2.00 за матч). В прошлом туре домашнее поражение от «Севастополя» (0:2), до этого разгром от «Рубина Ялта» (2:5). В атаке лидер – Редван Мемешев (3 гола). Средняя результативность атаки: 1.20 гола за последние 5 игр.

«Ангушт»

Назарановцы идут на 11-м месте. Команда не может выиграть в 3 последних матчах, но при этом забивает в 3 последних играх подряд. Проблема в низкой результативности: всего 2 гола за последние 5 матчей (0.40 в среднем). Оборона выглядит надeжнее, чем у соперника: пропущено 5 голов за 5 игр (1.00 в среднем). Лучший бомбардир – Ахяд Гарисултанов (1 гол).

Факты о командах

«Кызылташ»

  • 9-е место, 14 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Редван Мемешев (3 гола)
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.20 забито, 2.00 пропущено
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • За 5 игр забил 6 голов, пропустил 10

«Ангушт»

  • 11-е место, 13 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Ахяд Гарисултанов (1 гол)
  • Средние показатели за 5 матчей: 0.40 забито, 1.00 пропущено
  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах
  • За 5 игр забил 2 гола, пропустил 5

Прогноз на матч «Кызылташ» – «Ангушт»

Встреча двух нестабильных команд с проблемами в атаке у гостей и в обороне у хозяев. «Кызылташ» дома будет пытаться атаковать, но его защита регулярно пропускает. «Ангушт» забивает, но очень мало, и при этом не побеждает уже три тура. Учитывая низкую результативность гостей (0.40 гола за игру) и общую осторожность, тотал 2.5 выглядит рискованным. Логичнее играть на победу более атакующего хозяина с учeтом домашнего поля и слабой обороны соперника.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кызылташа» – коэффициент 2.0
  • Тотал голов меньше 2.5

2.00
Победа «Кызылташа»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Ангушт Кызылташ
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