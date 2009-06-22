Умар Мархиев
Тренер
|Имя
|Умар
|Отчество
|Магомедович
|Фамилия
|Мархиев
|Команда
|Ангушт
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|12 января 1969
|Имя
|Умар
|Отчество
|Магомедович
|Фамилия
|Мархиев
|Команда
|Ангушт
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|12 января 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ангушт
|22
|6
|11
|5
|Дата
|Матч
|22.06.2009
|СКА
|5 : 2
|Ангушт
|28.06.2009
|Ангушт
|1 : 2
|Армавир
|11.07.2009
|Ангушт
|0 : 2
|Машук-КМВ
|30.07.2009
|Ангушт
|1 : 1
|Ротор
|12.08.2009
|Ангушт
|1 : 0
|Астрахань
|18.08.2009
|Анжи-2
|1 : 1
|Ангушт
|13.09.2009
|Дружба
|0 : 0
|Ангушт
|20.09.2009
|Ангушт
|2 : 2
|Ротор
|09.10.2009
|Ангушт
|2 : 3
|СКА
|15.10.2009
|Армавир
|2 : 0
|Ангушт
|27.10.2009
|Машук-КМВ
|5 : 0
|Ангушт