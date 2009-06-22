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    Умар Мархиев - статистика

    Тренер
    Имя Умар
    Отчество Магомедович
    Фамилия Мархиев
    Команда Ангушт
    Гражданство Россия
    Дата рождения 12 января 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ангушт 22 6 11 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.06.2009 СКА 5 : 2 Ангушт
    28.06.2009 Ангушт 1 : 2 Армавир
    11.07.2009 Ангушт 0 : 2 Машук-КМВ
    30.07.2009 Ангушт 1 : 1 Ротор
    12.08.2009 Ангушт 1 : 0 Астрахань
    18.08.2009 Анжи-2 1 : 1 Ангушт
    13.09.2009 Дружба 0 : 0 Ангушт
    20.09.2009 Ангушт 2 : 2 Ротор
    09.10.2009 Ангушт 2 : 3 СКА
    15.10.2009 Армавир 2 : 0 Ангушт
    27.10.2009 Машук-КМВ 5 : 0 Ангушт
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