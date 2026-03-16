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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы 2-й Лиги - Дивизион Б - группа 1

Ангушт
Назрань
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Кириленко И.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
16.03.26 / -
ЦП Зайнавов К.
Динамо-2 Мх
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.26
ЦФ Халибегов М.
Машук-КМВ
Аренда
19.02.26 / 31.12.26
ЦП Евлоев Р.
Тверь
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Денилханов М.
Без клуба
Свободный агент
12.02.26 / 04.03.26
ЦП Ахильгов Т.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЦФ Аушев А.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Оздоев Х.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Бабаханов А.
Тверь
Свободный агент
10.02.26 / -
ПЗ Бештоев М.
Урал-2
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Чаадаев Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Экажев А.
Без клуба
Свободный агент
04.03.26 / -
ЛЗ Денилханов М.
Без клуба
Свободный агент
04.03.26 / -
ОП Гирзишев Т.
Спартак-Нальчик
Свободный агент
14.02.26 / 31.12.26
ЦФ Гугуев М.
Завершил
Завершил
10.02.26 / -
ЦФ Тутаев Р.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / -
ЛЗ Осмаев А.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / -
ОП Гирзишев Т.
Без клуба
Свободный агент
25.01.26 / -
ПВ Чаадаев Р.
Хатайспор
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Наниев Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
АП Ульбашев И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Астрахань
Астрахань
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Жохов В.
ПСК
Свободный агент
02.07.26 / 31.12.26
ЦФ Плужников К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Рогачев А.
Динамо-2
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ЦФ Горяев Д.
Волгарь
Аренда
19.03.26 / 31.12.26
ОП Богомолов В.
Без клуба
Свободный агент
15.03.26 / 31.12.26
ЦП Пирмагомедов М.
Легион
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
АП Шилов Д.
Сочи-2
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЦФ Соломатин П.
СКА-Ростов
Свободный агент
26.02.26 / -
ЛВ Костюк М.
Ротор-2
Свободный агент
26.02.26 / -
АП Прокопьев Д.
Сочи-2
Свободный агент
22.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Тагиев А.
Волгарь
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
АП Радостев С.
Космос
Свободный агент
18.02.26 / 01.07.26
ЦФ Соломатин П.
СКА-Ростов
Свободный агент
01.02.26 / 31.12.26
ВР Гришин В.
Краснодар
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
ПЗ Кривохижин Е.
Волгарь
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
ВР Дмитриев С.
Волгарь
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Радостев С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Абзалилов А.
Крылья Советов-2
Свободный агент
04.03.26 / 31.12.26
ЦП Шаталов Д.
Муром
Свободный агент
03.02.26 / -
ЦП Шаталов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Абзалилов С.
Севастополь
Свободный агент
23.01.26 / -
ВР Красильников А.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / -
ЛЗ Абзалилов С.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ЦФ Предеус И.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / -
ЦЗ Масленников И.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ПЗ Злобин Н.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
ЦФ Плужников К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
Динамо-2 Мх
Махачкала
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Пока трансферов нет
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Зайнивов А.
Нафтан
Аренда
02.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Акаев А.
Нафтан
Свободный агент
02.03.26 / 31.12.26
ЦП Зайнавов К.
Ангушт
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.26
Дружба
Майкоп
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПП Солоп А.
Кубань
Свободный агент
25.03.26 / -
ЛЗ Датиев З.
Алания
Свободный агент
25.03.26 / -
АП Хуако Р.
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Магомедбеков У.
Муром
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Абдуллаев Г.
Муром
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
ПЗ Мохбалиев Т.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / -
ВР Антонец К.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Магомедбеков У.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Гаджимагомедов М.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
АП Малкандуев А.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 07.07.26
АП Хасанов А.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / -
ВР Вертиев М.
Севастополь
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ПВ Рагулькин Е.
Волна
Свободный агент
07.01.26 / 31.12.26
Нарт
Черкесск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Печенкин М.
СКА-Хабаровск-2
Свободный агент
07.04.26 / 31.12.26
ПЗ Беляев Е.
Иркутск
Свободный агент
27.03.26 / 31.12.26
ЦФ Осицын А.
Квант
Свободный агент
18.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Байсуркаев З.
Ахмат (мол)
Аренда
19.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Дашаев А.
Кубань Холдинг
Свободный агент
01.02.26 / 31.12.26
ПЗ Жилов И.
Амкар-Пермь
Свободный агент
23.01.26 / -
ПЗ Ягьяев М.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
22.01.26 / -
ЦП Джумаев А.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
ЛВ Переверзев Д.
Кубань Холдинг
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Филиповский М.
Нефтехимик
Аренда
13.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Ягьяев М.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
10.07.26 / 30.06.27
ПЗ Жилов И.
Без клуба
Свободный агент
05.05.26 / -
ПВ Давлитгереев А.
Ахмат
Аренда
19.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Джанкезов А.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / -
ОП Каблахов В.
Без клуба
Свободный агент
25.01.26 / -
ПЗ Темишев М.
Без клуба
Свободный агент
24.01.26 / 01.07.26
ПЗ Лелюкаев А.
Без клуба
Свободный агент
24.01.26 / -
ВР Туаев Г.
Без клуба
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ОП Дохов И.
Без клуба
Свободный агент
22.01.26 / -
ОП Бацуев А.
Без клуба
Свободный агент
21.01.26 / 02.07.26
ЦЗ Шахтиев Х.
Севастополь
Свободный агент
21.01.26 / -
ЦЗ Шахтиев Х.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Исмаилов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПСК
Динская
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Михайлов Д.
Кубань Холдинг
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ОП Желанников А.
Оренбург-2
Свободный агент
26.03.26 / -
ВР Копылов С.
Кубань Холдинг
Свободный агент
18.03.26 / 01.07.26
ЦЗ Тагиев Н.
Кубань Холдинг
Свободный агент
18.03.26 / 31.12.26
ЦП Жирнов Д.
Кубань
Свободный агент
02.01.26 / 01.07.26
ПВ Мкртычян А.
Сочи-2
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Жохов В.
Астрахань
Свободный агент
02.07.26 / 31.12.26
ВР Копылов С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Огородников В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Малых А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Спатар Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Победа
Хасавюрт
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Заруцкий Я.
Урал-2
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ПЗ Сулебанов А.
Тверь
Свободный агент
24.03.26 / -
ЦП Алборов Э.
Ахмат (мол)
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ПЗ Гаибов И.
Ахмат
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Шихбабаев М.
2DROTS
Свободный агент
15.04.26 / -
АП Саадуев Ш.
Муром
Свободный агент
12.03.26 / 31.12.26
Ростов-2
Ростов-на-Дону
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Михайлов К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЛЗ Смирнов А.
Без клуба
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
ОП Кокотун А.
Ростов-2
?
01.01.26 / 10.07.26
ЦЗ Чамсадинов У.
Ростов-2
?
01.01.26 / 01.07.26
ЦФ Авдеев В.
Ростов-2
?
01.01.26 / 02.07.26
АП Тутов И.
Ростов-2
?
01.01.26 / 01.07.26
РФ Гарифуллин И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Горбунов М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Титов Д.
Ростов-2
?
01.01.26 / 30.06.27
ЦЗ Шубин К.
Ростов-2
?
01.01.26 / 04.07.26
ЛВ Грозовский С.
Ростов-2
?
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Кокотун А.
КАМАЗ
Свободный агент
10.07.26 / 30.06.27
ВР Мокроусов С.
Торпедо
30 тыс €
07.07.26 / 30.06.29
ЦЗ Шубин К.
Сокол
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Максецов А.
Ленинградец
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ЛВ Петров И.
Ленинградец
Аренда
03.07.26 / 30.06.27
ЦФ Авдеев В.
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / -
ЦЗ Чамсадинов У.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Шевченко Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Тутов И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Ливаднов В.
Волга
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Бондарь А.
Нефтехимик
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Грушин Е.
Носта
Свободный агент
27.03.26 / 31.12.26
ВР Михеев К.
Оренбург-2
Свободный агент
01.03.26 / -
ПЗ Веселков И.
Динамо Киров
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ВР Титов Д.
Нефтехимик
Аренда
19.02.26 / 30.06.26
ОП Меликов И.
Велес
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.28
ЦФ Славин Р.
Балтика-2
Свободный агент
27.01.26 / 31.12.26
ОП Колтаков А.
Торпедо
56 тыс €
23.01.26 / 30.06.29
ЦФ Андриянов Н.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ОП Кокотун А.
Ростов-2
?
01.01.26 / 10.07.26
ЦЗ Чамсадинов У.
Ростов-2
?
01.01.26 / 01.07.26
АП Михайлов К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЦФ Авдеев В.
Ростов-2
?
01.01.26 / 02.07.26
АП Тутов И.
Ростов-2
?
01.01.26 / 01.07.26
ВР Титов Д.
Ростов-2
?
01.01.26 / 30.06.27
ЦЗ Шубин К.
Ростов-2
?
01.01.26 / 04.07.26
ЛВ Грозовский С.
Ростов-2
?
01.01.26 / -
Севастополь
Севастополь
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Абзалилов С.
Астрахань
Свободный агент
23.01.26 / -
ВР Климанов Р.
Легион
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
ЦФ Степанович А.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Шахтиев Х.
Нарт
Свободный агент
21.01.26 / -
ПП Супрун М.
Динамо Вл
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ВР Вертиев М.
Дружба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Кучейко В.
СКА-Ростов
Свободный агент
16.04.26 / -
ЛЗ Мокшин И.
Островец
Свободный агент
15.03.26 / -
ЦЗ Ганус В.
Череповец
Свободный агент
14.03.26 / -
ЦЗ Ливаднов Е.
Муром
Свободный агент
12.03.26 / -
ЦЗ Ганус В.
Без клуба
Свободный агент
03.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Ливаднов Е.
Муром
Свободный агент
16.02.26 / -
ЦЗ Ливаднов Е.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ВР Кучейко В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 08.07.26
ЛЗ Мокшин И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Смирнов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Спартак-Нальчик
Нальчик
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Гирзишев Т.
Ангушт
Свободный агент
14.02.26 / 31.12.26
ЦФ Ибрагимов М.
Легион
Свободный агент
12.02.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Блиев Э.
СКА-Хабаровск
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.28
ЛВ Кенжев М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛП Машуков Х.
Завершил
Завершил
27.03.26 / -
ПАЗ Князев З.
Без клуба
Свободный агент
27.03.26 / -
ВР Жангуразов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы86 тыс €
Расходы0 €
Общий баланс86 тыс €
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