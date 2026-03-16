Ангушт
Назрань
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Кириленко И.
Свободный агент
16.03.26 / -
ЦП Зайнавов К.
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.26
ЦФ Халибегов М.
Аренда
19.02.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
12.02.26 / 04.03.26
ЦП Ахильгов Т.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЦФ Аушев А.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Оздоев Х.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Бабаханов А.
Свободный агент
10.02.26 / -
ПЗ Бештоев М.
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Чаадаев Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Экажев А.
Без клуба
Свободный агент
04.03.26 / -
Без клуба
Свободный агент
04.03.26 / -
Свободный агент
14.02.26 / 31.12.26
ЦФ Гугуев М.
Завершил
Завершил
10.02.26 / -
ЦФ Тутаев Р.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / -
ЛЗ Осмаев А.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / -
Без клуба
Свободный агент
25.01.26 / -
ПВ Чаадаев Р.
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Наниев Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
АП Ульбашев И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Астрахань
Астрахань
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Плужников К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Рогачев А.
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ОП Богомолов В.
Без клуба
Свободный агент
15.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ЦФ Соломатин П.
Свободный агент
26.02.26 / -
АП Прокопьев Д.
Свободный агент
22.02.26 / 31.12.26
АП Радостев С.
Свободный агент
18.02.26 / 01.07.26
ЦФ Соломатин П.
Свободный агент
01.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
ВР Дмитриев С.
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Радостев С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Абзалилов А.
Свободный агент
04.03.26 / 31.12.26
ЦП Шаталов Д.
Свободный агент
03.02.26 / -
ЦП Шаталов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
23.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ЦФ Предеус И.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ПЗ Злобин Н.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
ЦФ Плужников К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
Динамо-2 Мх
Махачкала
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Зайнивов А.
Аренда
02.03.26 / 31.12.26
ЦП Зайнавов К.
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.26
Дружба
Майкоп
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Абдуллаев Г.
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
ПЗ Мохбалиев Т.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / -
ВР Антонец К.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 07.07.26
АП Хасанов А.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / -
ВР Вертиев М.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ПВ Рагулькин Е.
Свободный агент
07.01.26 / 31.12.26
Нарт
Черкесск
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Печенкин М.
Свободный агент
07.04.26 / 31.12.26
Аренда
19.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Дашаев А.
Свободный агент
01.02.26 / 31.12.26
ПЗ Жилов И.
Свободный агент
23.01.26 / -
ПЗ Ягьяев М.
Свободный агент
22.01.26 / -
ЦП Джумаев А.
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
Аренда
13.01.26 / 31.12.26
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Ягьяев М.
Свободный агент
10.07.26 / 30.06.27
ПЗ Жилов И.
Без клуба
Свободный агент
05.05.26 / -
Аренда
19.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Джанкезов А.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / -
ОП Каблахов В.
Без клуба
Свободный агент
25.01.26 / -
ПЗ Темишев М.
Без клуба
Свободный агент
24.01.26 / 01.07.26
ПЗ Лелюкаев А.
Без клуба
Свободный агент
24.01.26 / -
ВР Туаев Г.
Без клуба
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ОП Дохов И.
Без клуба
Свободный агент
22.01.26 / -
ОП Бацуев А.
Без клуба
Свободный агент
21.01.26 / 02.07.26
Свободный агент
21.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Исмаилов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПСК
Динская
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Михайлов Д.
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
26.03.26 / -
ВР Копылов С.
Свободный агент
18.03.26 / 01.07.26
ЦЗ Тагиев Н.
Свободный агент
18.03.26 / 31.12.26
ПВ Мкртычян А.
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Копылов С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Малых А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Спатар Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Победа
Хасавюрт
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Заруцкий Я.
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ПЗ Сулебанов А.
Свободный агент
24.03.26 / -
ЦП Алборов Э.
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Шихбабаев М.
Свободный агент
15.04.26 / -
АП Саадуев Ш.
Свободный агент
12.03.26 / 31.12.26
Ростов-2
Ростов-на-Дону
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Михайлов К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЛЗ Смирнов А.
Без клуба
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
?
01.01.26 / 10.07.26
?
01.01.26 / 01.07.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Горбунов М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
?
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
10.07.26 / 30.06.27
ВР Мокроусов С.
30 тыс €
07.07.26 / 30.06.29
ЛЗ Максецов А.
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ЛВ Петров И.
Аренда
03.07.26 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Шевченко Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Ливаднов В.
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Бондарь А.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ВР Михеев К.
Свободный агент
01.03.26 / -
ПЗ Веселков И.
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
Аренда
19.02.26 / 30.06.26
ОП Меликов И.
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.28
ОП Колтаков А.
56 тыс €
23.01.26 / 30.06.29
ЦФ Андриянов Н.
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
?
01.01.26 / 10.07.26
?
01.01.26 / 01.07.26
АП Михайлов К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
?
01.01.26 / -
Севастополь
Севастополь
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
23.01.26 / -
ВР Климанов Р.
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
21.01.26 / -
ВР Вертиев М.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Кучейко В.
Свободный агент
16.04.26 / -
Свободный агент
12.03.26 / -
ЦЗ Ганус В.
Без клуба
Свободный агент
03.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
16.02.26 / -
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ВР Кучейко В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 08.07.26
ЛЗ Мокшин И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Смирнов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Спартак-Нальчик
Нальчик
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
14.02.26 / 31.12.26
ЦФ Ибрагимов М.
Свободный агент
12.02.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Блиев Э.
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.28
ЛВ Кенжев М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛП Машуков Х.
Завершил
Завершил
27.03.26 / -
ПАЗ Князев З.
Без клуба
Свободный агент
27.03.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -