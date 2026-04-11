Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Заря Луганск РФ - Дружба: обзор матча 11 апреля 2026

Заря Луганск РФ
11.04.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Дружба
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря Луганск РФ
16
Максим Микитюк
ВР
10
Владислав Запорожец
ЛЗ
8
Никита Куканов
ЛЗ
4
Данил Скрыпников
ЛЗ
99
Роберт Наниев
ПЗ
2
Спартак Гогниев
ПЗ
72
Максим Агапов
ПЗ
7
Роман Романов
ЛП
18
Сергей Демченко
ЦП
15
Валерий Титаренко
ПП
11
Михаил Захаров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Дружба
1
Тамерлан Хачиров
ВР
8
Тамирлан Хахов
ЛЗ
96
Никита Васильев
ЛЗ
65
Заур Датиев
ЛЗ
44
Сослан Черджиев
ПЗ
15
Аркадий Солоп
ПЗ
99
Кирилл Юшко
ПЗ
63
Заид Коблев
ЛП
27
Эдди Цанава
ПП
7
Амир Конов
ЦФ
13
Аскер Делок
ЦФ
Главный тренер
Александр Кайванов
Заря Луганск РФ
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
18
Артем Шоларь
ЦЗ
43
Руслан Войцеховский
ЦЗ
28
Артём Демагин
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
47
Заур Касаев
ЦЗ
17
Иван Глущенко
ЦЗ
5
Владислав Саушкин
ЦЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
2
Yaroslav Voronkov
ЦЗ
Дружба
77
Nikita Shustov
ЦЗ
11
Анзор Ашев
ЦЗ
70
Руслан Хуако
ЦЗ
11
Егор Кудрявцев
ЦЗ
4
Мадин Кобж
ЦЗ
52
Инвер Казаров
ЦЗ
10
Артур Зезарахов
ЦЗ
3-2-3-1
16
Микитюк
2
Гогниев
10
Запорожец
8
Куканов
4
Скрыпников
72
Агапов
7
Романов
18
Демченко
15
Титаренко
11
Захаров
3-2-2-2
1
Хачиров
15
Солоп
8
Хахов
96
Васильев
99
Юшко
65
Датиев
27
Цанава
63
Коблев
13
Делок
7
Конов
Остались в запасе
Заря Луганск РФ
Дружба
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
18
Артем Шоларь
ЦЗ
43
Руслан Войцеховский
ЦЗ
28
Артём Демагин
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
47
Заур Касаев
ЦЗ
17
Иван Глущенко
ЦЗ
5
Владислав Саушкин
ЦЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
2
Yaroslav Voronkov
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
77
Nikita Shustov
ЦЗ
11
Анзор Ашев
ЦЗ
70
Руслан Хуако
ЦЗ
11
Егор Кудрявцев
ЦЗ
4
Мадин Кобж
ЦЗ
52
Инвер Казаров
ЦЗ
10
Артур Зезарахов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кайванов
Остались в запасе
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
18
Артем Шоларь
ЦЗ
43
Руслан Войцеховский
ЦЗ
28
Артём Демагин
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
47
Заур Касаев
ЦЗ
17
Иван Глущенко
ЦЗ
5
Владислав Саушкин
ЦЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
2
Yaroslav Voronkov
ЦЗ
Остались в запасе
77
Nikita Shustov
ЦЗ
11
Анзор Ашев
ЦЗ
70
Руслан Хуако
ЦЗ
11
Егор Кудрявцев
ЦЗ
4
Мадин Кобж
ЦЗ
52
Инвер Казаров
ЦЗ
10
Артур Зезарахов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Главный тренер
Александр Кайванов
Статистика матча Заря Луганск РФ - Дружба
Всего ударов по воротам
1
1
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
8
12
Офсайды
2
2
Информация о матче
Стадион:
Новоколор-Арена
Новости команд
Все
Заря Луганск РФ
Дружба
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
«Так не бывает!»: в FONBET Кубке России курьезно реализовали пенальти
2025.08.06 21:21
5
«ПСК» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 3.35
2025.08.05 09:00
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Заря Луганск РФ
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Дружба
3 : 0
20.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Дружба
4 : 0
06.06.2026
ПСК
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+