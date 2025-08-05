Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«ПСК» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 3.35

05 августа 2025 9:07
ПСК - Дружба
06 авг. 2025, среда 17:00 | Россия. Кубок, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
3.35
Победа «ПСК»
Сделать ставку

6 августа на стадионе «ПСК» состоится матч 1-го раунда Путя регионов Кубка России, в котором встретятся команды «ПСК» и «Дружба». Обе команды находятся в хорошей форме, и матч обещает быть напряжeнным и динамичным.

«ПСК»

Команда «ПСК» продемонстрировала отличные результаты в последних матчах. В последних 5 играх они забили 14 голов, в среднем 2.80 гола за игру, при этом пропустили только 4. Оборона команды выглядит стабильной, пропуская в среднем всего 0.80 гола за игру. «ПСК» не проигрывает в 6 последних матчах, что делает их уверенным фаворитом предстоящего поединка. К тому же, команда забивает в 6 последних играх, что также добавляет им уверенности перед встречей с «Дружбой».

«Дружба»

«Дружба» в последних играх демонстрирует неплохие результаты в атаке, забив в среднем 1.00 гола за матч, но их оборона остаeтся менее стабильной. В последних 5 матчах они пропустили 3 гола, что даeт в среднем 0.60 пропущенных гола за игру. Однако, «Дружба» забивает в 4 из 5 последних матчей, и это может сыграть свою роль в поединке с «ПСК». Несмотря на это, в последние месяцы команда не показывает стабильных побед, что ставит их в невыгодное положение в предстоящем матче.

Факты о командах

«ПСК»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.80 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Не проигрывает в 6 последних матчах.
  • Забивает в 6 последних матчах подряд.

«Дружба»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Не выигрывает в 4 из 5 последних матчей.
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд.

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 1 раунд
ПСК
1 : 1
06.08.2025
Дружба

Прогноз на матч «ПСК» – «Дружба»

«ПСК» выглядит фаворитом в этом матче, особенно с учeтом их стабильности на домашнем стадионе. «Дружба», несмотря на свою оборонительную стабильность, будет иметь проблемы в атаке, что может сыграть против них в этом поединке. «ПСК» демонстрирует хорошую атакующую игру, и их атакующие действия могут привести к большому числу голов в матче.

Таким образом, учитывая форму обеих команд и их текущие результаты, прогноз на матч выглядит следующим образом:

Рекомендации для ставок:

  • Победа «ПСК» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

3.35
Победа «ПСК»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. Кубок Дружба ПСК
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 