16 января 2026 года в рамках 16 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Халидж» на своем поле примет «Аль-Охдуд». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева борются за место в верхней половине таблицы, тогда как гости находятся в зоне вылета и испытывают серьезные проблемы с результативностью. Текущая форма соперников заметно различается, что делает матч особенно интересным с точки зрения ставок.

«Халидж»

«Халидж» уверенно проводит последние туры чемпионата. Команда не проигрывает в трех матчах подряд и стабильно забивает, отличившись в каждом из этих поединков. В атаке выделяется Джошуа Кинг, который уже забил 13 мячей в 14 встречах и является одним из лучших бомбардиров лиги. При этом оборона команды остается уязвимой – «Халидж» пропускает в 12 из 14 последних матчей, что часто приводит к результативным играм.

«Аль-Охдуд»

Ситуация у «Аль-Охдуд» значительно сложнее. Команда занимает 17 место и испытывает острый дефицит голов: всего один забитый мяч за последние пять матчей. Особенно слабо гости выглядят на выезде, где проиграли три последних встречи. Несмотря на победу в прошлом туре, общая динамика остается негативной, а оборона регулярно допускает ошибки.

Факты о командах

«Халидж»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем 2.00 забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр

Забивает в 6 последних очных матчах против «Аль-Охдуд»

«Аль-Охдуд»

Проигрывает 3 последних гостевых матча

В среднем 0.20 забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч «Халидж» – «Аль-Охдуд»

С учетом текущей формы и статистики «Халидж» выглядит явным фаворитом. Команда стабильно создает моменты и регулярно забивает, тогда как «Аль-Охдуд» крайне редко отличается в атаке. При этом оборона хозяев не отличается надежностью, что оставляет гостям минимальные шансы на гол, но на итоговый результат это вряд ли повлияет.

Рекомендованные ставки