«Эспаньол» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 16 января 2026 с коэффициентом 1.73

15 января 2026 9:49
Эспаньол - Жирона
16 янв. 2026, пятница 23:00 | Испания. Примера, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.73
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

Матч 20-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Жироной» пройдет 16 января 2026 года. Для хозяев это возможность закрепиться в зоне еврокубков, тогда как гости решают более приземленные задачи, стараясь оторваться от нижней части таблицы. Каталонское дерби традиционно проходит в напряженном ключе, что подтверждается статистикой личных встреч.

«Эспаньол»

«Эспаньол» проводит стабильный отрезок чемпионата и после 19 туров занимает 5-е место, набрав 34 очка. Команда редко проигрывает и в 6 из 8 последних матчей Ла Лиги избегала поражений. При этом результативность умеренная: 5 голов за последние пять игр. Оборона выглядит надежнее атаки – в среднем 0,8 пропущенного мяча за матч. Однако серия из трех матчей подряд с пропущенными голами говорит о небольшом спаде концентрации в защите.

«Жирона»

«Жирона» располагается на 13-й позиции и действует менее стабильно. Команда регулярно забивает, но часто допускает ошибки у своих ворот – 8 пропущенных мячей за последние пять встреч. В среднем это 1,6 гола за игру, что осложняет борьбу за очки даже в равных матчах. При этом «Жирона» традиционно неудобна для «Эспаньола» и не проигрывает ему в восьми очных встречах подряд.

Факты о командах

«Эспаньол»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей Ла Лиги
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Три домашних очных матча подряд завершились вничью

«Жирона»

  • Не проигрывает «Эспаньолу» в 8 очных матчах подряд
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем 1.00 забитого мяча за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
20% (2)
30% (3)
50% (5)
11
Забитых мячей
16
1.1
В среднем за матч
1.6
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 7 тур
Жирона
0 : 0
26.09.2025
Эспаньол
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
1 : 1
10.03.2025
Жирона
Испания. Примера, 14 тур
Жирона
4 : 1
23.11.2024
Эспаньол
Испания. Примера, 27 тур
Жирона
2 : 1
01.04.2023
Эспаньол
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
2 : 2
07.01.2023
Жирона
Испания. Примера, 31 тур
Жирона
1 : 2
06.04.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1 : 3
25.11.2018
Жирона
Испания. Примера, 34 тур
Жирона
0 : 2
22.04.2018
Эспаньол
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
0 : 1
11.12.2017
Жирона
Товарищеские матчи,
Жирона
2 : 1
05.08.2014
Эспаньол
Показать все

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Жирона»

С учетом формы команд и истории противостояния матч снова может получиться равным. «Эспаньол» выглядит организованнее и надежнее в обороне, но «Жирона» регулярно находит путь к воротам соперника. Невысокая результативность обеих сторон подталкивает к осторожным рынкам, связанным с исходом и тоталами.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.73

1.73
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Жирона Эспаньол
