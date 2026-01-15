Матч 20-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Жироной» пройдет 16 января 2026 года. Для хозяев это возможность закрепиться в зоне еврокубков, тогда как гости решают более приземленные задачи, стараясь оторваться от нижней части таблицы. Каталонское дерби традиционно проходит в напряженном ключе, что подтверждается статистикой личных встреч.

«Эспаньол»

«Эспаньол» проводит стабильный отрезок чемпионата и после 19 туров занимает 5-е место, набрав 34 очка. Команда редко проигрывает и в 6 из 8 последних матчей Ла Лиги избегала поражений. При этом результативность умеренная: 5 голов за последние пять игр. Оборона выглядит надежнее атаки – в среднем 0,8 пропущенного мяча за матч. Однако серия из трех матчей подряд с пропущенными голами говорит о небольшом спаде концентрации в защите.

«Жирона»

«Жирона» располагается на 13-й позиции и действует менее стабильно. Команда регулярно забивает, но часто допускает ошибки у своих ворот – 8 пропущенных мячей за последние пять встреч. В среднем это 1,6 гола за игру, что осложняет борьбу за очки даже в равных матчах. При этом «Жирона» традиционно неудобна для «Эспаньола» и не проигрывает ему в восьми очных встречах подряд.

Факты о командах

«Эспаньол»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей Ла Лиги

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Три домашних очных матча подряд завершились вничью

«Жирона»