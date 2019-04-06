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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Эспаньол
Жирона - Эспаньол: обзор матча 06 апреля 2019
Жирона
06.04.2019, суббота, 14:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 2
Завершен
Эспаньол
80'
К. Стуани (П)
59'
С. Дардер
89'
С. Дардер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Эспаньол
Желтая карточка
Х. Рамальо
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:2!
С. Дардер
Пас отдал
Х. Лопес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Стуани
80'
Желтая карточка
Д. Луис
73'
62'
Желтая карточка
В. Санчес
59'
ГОЛ! 0:1!
С. Дардер
Желтая карточка
П. Понс
58'
Желтая карточка
А. Гранель
43'
Желтая карточка
К. Стуани
35'
24'
Желтая карточка
Х. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
4-1-1-2-2
37
Буну
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
5
Муниеса
23
Порро
8
Понс
6
Гранель
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
11
Лосано
3-1-3-2-1
13
Лопес
22
Эрмосо
5
Налдо
16
Росалес
25
Рока
10
Дардер
21
Лопес
4
Санчес
21
Мелендо
7
Лей
7
Иглесиас
Остались в запасе
Жирона
Эспаньол
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Жирона - Эспаньол
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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