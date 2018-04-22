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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Эспаньол
Жирона - Эспаньол: обзор матча 22 апреля 2018
Жирона
22.04.2018, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 2
Завершен
Эспаньол
43'
Ж. Морено
55'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Эспаньол
Желтая карточка
Адай
73'
55'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Морено
48'
Желтая карточка
В. Санчес
43'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Дардер
38'
Желтая карточка
К. Санчес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Эспаньол
20
Серхио Санчес
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
3-3-1-2-1
37
Буну
22
Рамальо
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
22
Мохика
8
Понс
24
Маффео
6
Гранель
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
2-1-5-2
13
Лопес
5
Налдо
24
Мартин
5
Лопес
4
Санчес
15
Санчес
14
Хурадо
21
Лопес
10
Дардер
7
Морено
9
Гарсия
Остались в запасе
Жирона
Эспаньол
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
21
Марк Рока
ОП
21
Оскар Мелендо
ПВ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
21
Оскар Мелендо
ПВ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Жирона - Эспаньол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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