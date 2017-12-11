Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Жирона
Эспаньол - Жирона: обзор матча 11 декабря 2017
Эспаньол
11.12.2017, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 1
Завершен
Жирона
45'
Д. Тимор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Жирона
79'
Желтая карточка
П. Понс
Желтая карточка
Э. Гранеро
65'
59'
Желтая карточка
К. Стуани
58'
Желтая карточка
Д. Тимор
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тимор
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Давид Тимор
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
14
Майкл Олунга
ЦФ
2-1-4-1-2
13
Лопес
24
Мартин
22
Эрмосо
5
Лопес
4
Санчес
18
Фуэго
14
Хурадо
10
Дардер
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
4-2-1-2-1
37
Буну
24
Маффео
6
Хуанпе
22
Рамальо
22
Мохика
8
Понс
24
Тимор
6
Гранель
10
Порту
10
Гарсия
7
Стуани
Остались в запасе
Эспаньол
Жирона
21
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
21
Марлос Морено
ПВ
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
21
Марлос Морено
ПВ
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Эспаньол - Жирона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Жирона
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
09:12
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
09:12
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+