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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Жирона
Эспаньол - Жирона: обзор матча 25 ноября 2018
Эспаньол
25.11.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
1 : 3
Завершен
Жирона
74'
Б. Иглесиас
4'
К. Стуани
6'
К. Стуани
90'
С. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Жирона
90'
ГОЛ! 1:3!
С. Думбия
89'
Желтая карточка
П. Понс
Желтая карточка
М. Эрмосо
89'
85'
Замена
С. Думбия
️️️️
К. Стуани
Желтая карточка
Б. Иглесиас
75'
ГОЛ! 1:2!
Б. Иглесиас
74'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
С. Гарсия
72'
63'
Замена
А. Гранель
️️️️
П. Робертс
Замена
О. Мелендо
️️️️
Л. Баптистао
61'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Э. Гранеро
46'
41'
Желтая карточка
К. Стуани
Желтая карточка
Д. Лопес
41'
33'
Замена
М. Муниеса
️️️️
К. Планас
28'
Желтая карточка
К. Планас
26'
Желтая карточка
Х. Рамальо
6'
ГОЛ! 0:2!
К. Стуани
Пас отдал
А. Гарсия
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Стуани
Пас отдал
К. Планас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Эспаньол
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
6
Алекс Гранель
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
2-2-3-3
13
Лопес
12
Вила
22
Эрмосо
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
21
Лопес
23
Гранеро
9
Гарсия
7
Иглесиас
12
Баптистао
3-3-2-1-1
37
Буну
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
21
Планас
23
Порро
8
Понс
22
Рамальо
24
Гарсия
16
Робертс
10
Гарсия
7
Стуани
12
Баптистао
21
Мелендо
21
Мелендо
12
Баптистао
9
Гарсия
7
Пуадо
7
Пуадо
9
Гарсия
23
Гранеро
10
Пьятти
10
Пьятти
23
Гранеро
21
Планас
5
Муниеса
5
Муниеса
21
Планас
16
Робертс
6
Гранель
6
Гранель
16
Робертс
7
Стуани
22
Думбия
22
Думбия
7
Стуани
Остались в запасе
Эспаньол
Жирона
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Эспаньол - Жирона
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
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