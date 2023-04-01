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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Эспаньол
Жирона - Эспаньол: обзор матча 01 апреля 2023
Жирона
01.04.2023, суббота, 15:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
53'
А. Мартинес
88'
К. Стуани (П)
74'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Эспаньол
Желтая карточка
А. Мартинес
90'
+3
90'
+3
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
О. Хиль
90'
+3
Замена
Н. Меламед
️️️️
Д. Суарес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Стуани
88'
86'
Желтая карточка
Ф. Калеро
85'
Замена
К. Баре
️️️️
М. Брейтуэйт
85'
Замена
Ф. Калеро
️️️️
Х. Пуадо
Замена
К. Стуани
️️️️
И. Мартин
85'
84'
Красная карточка
С. Гомес
83'
Желтая карточка
Д. Суарес
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
Х. Эрнандес
77'
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Х. Пуадо
Красная карточка
Рейньер
71'
Желтая карточка
В. Кастелланос
71'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Т. Вилья
70'
62'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Х. Грагера
ГОЛ! 1:0!
А. Мартинес
53'
Желтая карточка
И. Мартин
35'
Желтая карточка
О. Ромеу
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
10
Борха Гарсия
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
20
Хосе Грагера
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
36
Рикард Артеро
АП
19
Рейньер
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
4
Денис Суарес
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Газзанига
15
Эрнандес
14
Буэно
22
Мартинес
5
Лопес
21
Ромеу
19
Вилья
10
Гарсия
11
Цыганков
11
Кастелланос
23
Мартин
4-1-2-1-2
1
Пачеко
27
Хиль
21
Гомес
23
Монтес
22
Санчес
5
Соуза
20
Грагера
10
Дардер
7
Пуадо
13
Хоселу
22
Брейтуэйт
15
Эрнандес
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
15
Эрнандес
19
Вилья
17
Рикельме
17
Рикельме
19
Вилья
23
Мартин
7
Стуани
7
Стуани
23
Мартин
7
Пуадо
12
Калеро
12
Калеро
7
Пуадо
27
Хиль
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
27
Хиль
22
Брейтуэйт
88
Баре
88
Баре
22
Брейтуэйт
20
Грагера
4
Суарес
4
Суарес
20
Грагера
Суарес
10
Меламед
10
Меламед
Суарес
Остались в запасе
Жирона
Эспаньол
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
36
Рикард Артеро
АП
19
Рейньер
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
36
Рикард Артеро
АП
19
Рейньер
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Жирона - Эспаньол
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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