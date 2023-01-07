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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Жирона
Эспаньол - Жирона: обзор матча 07 января 2023
Эспаньол
07.01.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 2
Завершен
Жирона
51'
Х. Пуадо
76'
Хоселу
32'
Т. Вилья
85'
Я. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Жирона
88'
Желтая карточка
Я. Эррера
Желтая карточка
С. Гомес
87'
85'
ГОЛ! 2:2!
Я. Эррера
Пас отдал
Я. Коуто
Замена
Р. Мартинес
️️️️
Б. Оливан
84'
Замена
С. Монтес
️️️️
Ф. Калеро
84'
Замена
Р. Санчес
️️️️
О. Хиль
84'
81'
Замена
Я. Коуто
️️️️
И. Мартин
81'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Р. Рикельме
ГОЛ! 2:1!
Хоселу
Пас отдал
Б. Оливан
76'
72'
Замена
Я. Эррера
️️️️
Р. Террац
71'
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
63'
Замена
С. Саис
️️️️
Т. Вилья
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Меламед
57'
ГОЛ! 1:1!
Х. Пуадо
51'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
Э. Экспозито
50'
32'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вилья
Пас отдал
А. Гарсия
Желтая карточка
Б. Оливан
21'
9'
Желтая карточка
В. Кастелланос
Желтая карточка
Э. Экспозито
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
11
Рамон Террац
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Иван Мартин
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
27
Рохер Мартинес
ЦП
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Фернандес
21
Гомес
6
Кабрера
12
Калеро
5
Оливан
27
Хиль
8
Экспозито
10
Дардер
10
Меламед
13
Хоселу
22
Брейтуэйт
3-2-1-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
14
Буэно
3
Гутьеррес
5
Лопес
11
Террац
24
Гарсия
17
Рикельме
23
Мартин
19
Вилья
11
Кастелланос
12
Калеро
23
Монтес
23
Монтес
12
Калеро
10
Меламед
22
Видаль
22
Видаль
10
Меламед
27
Хиль
22
Санчес
22
Санчес
27
Хиль
5
Оливан
27
Мартинес
27
Мартинес
5
Оливан
8
Экспозито
7
Пуадо
7
Пуадо
8
Экспозито
23
Мартин
27
Коуто
27
Коуто
23
Мартин
11
Террац
21
Эррера
21
Эррера
11
Террац
17
Рикельме
17
Фернандес
17
Фернандес
17
Рикельме
19
Вилья
14
Саис
14
Саис
19
Вилья
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
Остались в запасе
Эспаньол
Жирона
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
10
Борха Гарсия
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
10
Борха Гарсия
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Эспаньол - Жирона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
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