«Твенте» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.4

28 февраля 2026 11:00
Твенте - Фейеноорд
01 мар. 2026, воскресенье 16:30 | Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
«Твенте» не проиграет (1X)
Сделать ставку

1 марта в 25 туре чемпионата Нидерландов «Твенте» примет «Фейеноорд». Хозяева идут шестыми (38 очков), гости держатся в топ-2 (48 очков) и ведут гонку за титул. По текущей форме это матч двух команд, которые умеют набирать очки сериями, но делают это разными способами: «Твенте» играет более ярко и результативно, «Фейеноорд» – прагматичнее и чаще берет свое через контроль и минимальные победы.

«Твенте»

«Твенте» находится в мощной серии без поражений в чемпионате – 14 матчей. Команда стабильно забивает (голы в 4 последних турах), а в атаке заметно прибавила: 11 мячей за 5 игр – это темп лидеров лиги. При этом оборона не безошибочна: 6 пропущенных за тот же отрезок и средние 1.20 пропущенного мяча за игру в последних 5 матчах. В роли финишера выделяется Рикки ван Волфсвинкел (10 голов в 23 матчах).

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» подходит к туру с серией из 3 побед подряд в чемпионате и тоже регулярно забивает – голы в 3 последних матчах. Но по цифрам последних 5 игр атака выглядит менее убедительно, чем у соперника: всего 5 забитых мячей (в среднем 1.00 за игру). Это делает гостей менее “верховыми”, зато их стиль позволяет удерживать результат. В обороне тоже есть уязвимость: 6 пропущенных за 5 матчей (1.20 за игру). Главная ударная сила – Аясе Уэда (19 голов в 29 матчах).

Факты о командах:

«Твенте»

  • 6 место: 38 очков после 24 туров
  • Серия без поражений в чемпионате: 14 матчей
  • Забивает в 5 последних матчах
  • 11 голов за последние 5 игр (в среднем 2.20 за матч)
  • 6 пропущенных за последние 5 игр

«Фейеноорд»

  • 2 место: 48 очков после 24 туров
  • 3 победы подряд в чемпионате
  • Забивает в 3 последних матчах
  • 5 голов за последние 5 игр (в среднем 1.00 за матч)
  • 6 пропущенных за последние 5 игр

Прогноз на матч «Твенте» – «Фейеноорд»

По таблице и статусу фаворит ближе к «Фейеноорду», но по текущей атакующей динамике преимущество на стороне «Твенте». Хозяева забивают много и держат длинную беспроигрышную серию, а дома против этого соперника часто цепляют результат (не проигрывают в 5 из 7 последних домашних матчей очно). У гостей серия побед, но при этом в последних играх они забивают не так много, а в обороне допускают примерно столько же, сколько «Твенте».

В такой конфигурации наиболее надежно выглядит ставка на то, что «Твенте» как минимум не проиграет, а матч не уйдет в “низ”, учитывая форму атаки хозяев и средние показатели по пропущенным с обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • «Твенте» не проиграет (1X) – коэффициент 1.4
  • Тотал больше 2.5 голов

1.40
«Твенте» не проиграет (1X)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие Фейеноорд Твенте
18+
  • Читайте нас: 