«Черноморец» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.50

28 февраля 2026 11:32
Черноморец - Торпедо
01 мар. 2026, воскресенье 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 22 тур
1.50
ТМ (2,5)
1 марта в 22-м туре Первой лиги сыграют «Черноморец» и «Торпедо» М. Игра в Новороссийске начнется в 15:00 (мск).

«Черноморец»

Команда Дениса Попова с 24 очками занимает 12-е место. «Черноморец» добыл 6 побед, 6 ничьих и потерпел 9 поражений, разница мячей – 25:27.

Последние результаты:

  • 20.02.26 «Родина» – «Черноморец» – 0:0;
  • 18.02.26 «Волгарь» – «Черноморец» – 1:0;
  • 17.02.26 «Чайка» – «Черноморец» – 3:0.

«Торпедо»

Торпедовцы набрали 21 очко и занимают 15-е место, на 1 балл опережая зону вылета. Подопечные Олега Кононова добыли 5 побед, 6 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 17:29.

Предыдущие результаты:

  • 11.02.26 «Торпедо» – «Кыргызалтын» – 2:1;
  • 07.02.26 «Пари НН» – «Торпедо» – 2:4;
  • 30.11.25 «Спартак» Кострома – «Торпедо» – 0:1.

Очные встречи

  • 05.10.25 «Торпедо» – «Черноморец» – 1:4;
  • 01.03.25 «Черноморец» – «Торпедо» – 2:0;
  • 25.08.24 «Торпедо» – «Черноморец» – 1:1.

Прогноз на матч «Черноморец» – «Торпедо»

«Торпедо» активно поработало на трансферном рынке, а самым крутым усилением выглядит переход Даниила Уткина. «Черноморец» потерял несколько важных игроков (Алиев, Кирш), быстро нашел им замены, но новичкам еще предстоит сыграться. Первый весенний матч обещает быть тяжелым для всех.

  • Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.50.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.50.

1.50
ТМ (2,5)
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Торпедо Черноморец
18+
