Торпедо - Черноморец: онлайн-трансляция 05 октября 2025

Торпедо
05.10.2025, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
- : -
Не начался
Черноморец
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Торпедо - Черноморец
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Торпедо
Черноморец
Лучшему игроку матча Кубка России вручили связку воблы
Вчера, 23:31
1
Экс-спартаковец оформил дубль в Кубке России в течение минуты
Вчера, 21:24
«Астрахань» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 8.50
23 сентября, 08:52
«Кристалл-МЭЗТ» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.90
22 сентября, 09:38
В Первой лиге судья дважды толкнул игрока во время матча
20 сентября, 19:49
Экс-спартаковец оформил дубль в Кубке России в течение минуты
Вчера, 21:24
«Кристалл-МЭЗТ» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.90
22 сентября, 09:38
В Первой лиге судья дважды толкнул игрока во время матча
20 сентября, 19:49
«Сокол» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025
20 сентября, 14:50
«Сокол» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 8.00
19 сентября, 10:41
Лучшему игроку матча Кубка России вручили связку воблы
Вчера, 23:31
1
«Астрахань» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 8.50
23 сентября, 08:52
«СКА-Хабаровск» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.03
20 сентября, 11:11
«Черноморец» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025
15 сентября, 17:50
«Черноморец» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
14 сентября, 09:33
Больше новостей
Россия. PARI Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Торпедо
Черноморец
Россия. Кубок, 4 раунд
Кристалл-МЭЗТ
1 : 3
24.09.2025
Торпедо
Россия. Кубок, 4 раунд
Астрахань
0 : 2
24.09.2025
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
21.09.2025
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Сокол
1 : 0
20.09.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Черноморец
4 : 1
15.09.2025
Чайка
Россия. Кубок, 4 раунд
Кристалл-МЭЗТ
1 : 3
24.09.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Сокол
1 : 0
20.09.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Торпедо
2 : 3
12.09.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
КАМАЗ
1 : 1
07.09.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Торпедо
0 : 0
03.09.2025
Уфа
Россия. Кубок, 4 раунд
Астрахань
0 : 2
24.09.2025
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
21.09.2025
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Черноморец
4 : 1
15.09.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Черноморец
3 : 2
07.09.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Волга
1 : 1
03.09.2025
Черноморец
