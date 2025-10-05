Лучшему игроку матча Кубка России вручили связку воблы

Экс-спартаковец оформил дубль в Кубке России в течение минуты

«Астрахань» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 8.50

«Кристалл-МЭЗТ» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

В Первой лиге судья дважды толкнул игрока во время матча