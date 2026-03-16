16.03.2026, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-2-1-2
25
Солдатенко
90
Роганович
4
Бородин
24
Гоцук
77
Савичев
69
Колтаков
27
Орехов
47
Уткин
33
Камара
79
Каштанов
73
Шитов
4-1-2-2-1
1
Голубев
24
Кахидзе
15
Шадринцев
65
Толстопятов
17
Валиахметов
8
Кантария
17
Кокоев
7
Бобер
7
Шильцов
7
Никитин
11
Магомедов
4
Бородин
3
Иваньков
3
Иваньков
4
Бородин
69
Колтаков
6
Багиев
6
Багиев
69
Колтаков
33
Камара
17
Берковский
17
Берковский
33
Камара
73
Шитов
83
Ищенко
83
Ищенко
73
Шитов
79
Каштанов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
79
Каштанов
11
Магомедов
13
Титов
13
Титов
11
Магомедов
17
Валиахметов
12
Ширяев
12
Ширяев
17
Валиахметов
17
Кокоев
6
Родин
6
Родин
17
Кокоев
8
Кантария
94
Кучугура
94
Кучугура
8
Кантария
7
Бобер
14
Машуков
14
Машуков
7
Бобер
Остались в запасе
Торпедо
Нефтехимик
86
Никита Корец
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
51
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
Остались в запасе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Торпедо - Нефтехимик
5
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Нефтехимика», 24-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Нефтехимик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»