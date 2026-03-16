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  • «Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

16 марта, 18:20
Торпедо
16.03.2026, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Нефтехимик
27' В. Шитов 48' С. Багиев 78' Д. Цыпченко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
77
Константин Савичев
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Гиорги Кантария
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Торпедо
86
Никита Корец
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
17
Илья Берковский
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Нефтехимик
13
Денис Титов
ВР
51
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Солдатенко
90
Роганович
4
Бородин
24
Гоцук
77
Савичев
69
Колтаков
27
Орехов
47
Уткин
33
Камара
79
Каштанов
73
Шитов
4-1-2-2-1
1
Голубев
24
Кахидзе
15
Шадринцев
65
Толстопятов
17
Валиахметов
8
Кантария
17
Кокоев
7
Бобер
7
Шильцов
7
Никитин
11
Магомедов
4
Бородин
3
Иваньков
3
Иваньков
4
Бородин
69
Колтаков
6
Багиев
6
Багиев
69
Колтаков
33
Камара
17
Берковский
17
Берковский
33
Камара
73
Шитов
83
Ищенко
83
Ищенко
73
Шитов
79
Каштанов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
79
Каштанов
11
Магомедов
13
Титов
13
Титов
11
Магомедов
17
Валиахметов
12
Ширяев
12
Ширяев
17
Валиахметов
17
Кокоев
6
Родин
6
Родин
17
Кокоев
8
Кантария
94
Кучугура
94
Кучугура
8
Кантария
7
Бобер
14
Машуков
14
Машуков
7
Бобер
Остались в запасе
Торпедо
Нефтехимик
86
Никита Корец
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
51
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
Остались в запасе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Торпедо - Нефтехимик
5
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Нефтехимика», 24-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо»«Нефтехимик»

«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Торпедо
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