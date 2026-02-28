1 марта в рамках 25 тура чемпионата Нидерландов «Зволле» на своем поле примет «Аякс». Хозяева занимают 12 место с 27 очками, тогда как амстердамцы идут в зоне еврокубков на 4 позиции, имея 43 балла после 24 туров.

«Зволле»

Команда продолжает регулярно набирать очки, но не может победить уже 3 тура подряд. При этом атака работает стабильно – «Зволле» забивает в 16 матчах чемпионата подряд. В последних 5 играх команда отличилась 9 раз, однако пропустила 10 мячей. Лучший бомбардир – Кун Костонс (11 голов).

«Аякс»

«Аякс» не проигрывает в 11 последних матчах чемпионата и стабильно реализует свои моменты – голевая серия длится уже 15 туров. В последних 5 играх команда забила 9 мячей и пропустила 7. Лучший бомбардир – Мика Марсель Годтс (13 голов).

Факты о командах:

«Зволле»

12 место: 27 очков после 24 туров

Забивает в 19 матчах подряд

Пропускает в 8 последних матчах

В среднем 1.80 забитых мяча за игру (последние 5 матчей)

«Аякс»

4 место: 43 очка после 24 туров

Не проигрывает в 11 последних матчах

Забивает в 8 последних матчах

В среднем 1.80 забитых мяча за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Зволле» – «Аякс»

Обе команды демонстрируют результативную игру в атаке, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне. «Зволле» забивает уже 19 матчей подряд, тогда как «Аякс» стабильно отличается в 15 турах кряду. Очные встречи также складываются в пользу гостей – амстердамцы выиграли 3 последних матча против этого соперника.

С учетом формы команд и их текущей статистики результативности можно ожидать открытый матч с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки: