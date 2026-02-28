Введите ваш ник на сайте
«Зволле» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.52

28 февраля 2026 11:39
Зволле - Аякс
01 мар. 2026, воскресенье 14:15 | Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.52
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

1 марта в рамках 25 тура чемпионата Нидерландов «Зволле» на своем поле примет «Аякс». Хозяева занимают 12 место с 27 очками, тогда как амстердамцы идут в зоне еврокубков на 4 позиции, имея 43 балла после 24 туров.

«Зволле»

Команда продолжает регулярно набирать очки, но не может победить уже 3 тура подряд. При этом атака работает стабильно – «Зволле» забивает в 16 матчах чемпионата подряд. В последних 5 играх команда отличилась 9 раз, однако пропустила 10 мячей. Лучший бомбардир – Кун Костонс (11 голов).

«Аякс»

«Аякс» не проигрывает в 11 последних матчах чемпионата и стабильно реализует свои моменты – голевая серия длится уже 15 туров. В последних 5 играх команда забила 9 мячей и пропустила 7. Лучший бомбардир – Мика Марсель Годтс (13 голов).

Факты о командах:

«Зволле»

  • 12 место: 27 очков после 24 туров
  • Забивает в 19 матчах подряд
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем 1.80 забитых мяча за игру (последние 5 матчей)

«Аякс»

  • 4 место: 43 очка после 24 туров
  • Не проигрывает в 11 последних матчах
  • Забивает в 8 последних матчах
  • В среднем 1.80 забитых мяча за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Зволле» – «Аякс»

Обе команды демонстрируют результативную игру в атаке, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне. «Зволле» забивает уже 19 матчей подряд, тогда как «Аякс» стабильно отличается в 15 турах кряду. Очные встречи также складываются в пользу гостей – амстердамцы выиграли 3 последних матча против этого соперника.

С учетом формы команд и их текущей статистики результативности можно ожидать открытый матч с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.52
  • Победа «Аякса»

1.52
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Нидерланды. Эредивизие Аякс Зволле
18+
