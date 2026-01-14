Введите ваш ник на сайте
«Верона» – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 15 января 2026 с коэффициентом 1.7

14 января 2026 8:57
Верона - Болонья
15 янв. 2026, четверг 20:30 | Италия. Серия А, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Двойной шанс «Верона» (1X)
Сделать ставку

15 января 2026 года в рамках 16 тура Серии А «Верона» на своем поле примет «Болонью». Встреча имеет важное значение для обеих команд: хозяева продолжают борьбу за выживание и остро нуждаются в очках, тогда как гости стремятся прервать затяжную серию без побед и сохранить место в середине таблицы. Турнирный контекст делает матч напряженным и принципиальным.

«Верона»

После 19 туров «Верона» набрала 13 очков и занимает 19 место. Команда не может выиграть в четырех матчах подряд и регулярно испытывает проблемы в обороне, пропуская в восьми встречах кряду. В последних пяти играх «Верона» забила всего четыре мяча, при этом пропустила десять. Даже домашние матчи пока не приносят стабильных результатов, хотя против «Болоньи» на своем поле команда традиционно играет конкурентно.

«Болонья»

«Болонья» с 27 очками располагается на 9 позиции, но форма команды вызывает вопросы. Коллектив не выигрывает в семи матчах подряд и также регулярно пропускает, допуская ошибки в обороне. За последние пять игр «Болонья» забила лишь три мяча при девяти пропущенных. Несмотря на более высокое место в таблице, команда пока не выглядит значительно сильнее соперника на текущем отрезке.

Факты о командах

«Верона»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В среднем 0.80 забитого гола за игру
  • В среднем 2.00 пропущенного гола за матч

«Болонья»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах
  • Пропускает в 12 матчах подряд
  • В среднем 0.60 забитого гола за игру
  • В среднем 1.80 пропущенного гола за матч

Личные встречи
25% (5)
30% (6)
45% (9)
20
Забитых мячей
29
1
В среднем за матч
1.45
4:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
1 : 2
09.03.2025
Болонья
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
2 : 3
30.12.2024
Верона
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
2 : 0
23.02.2024
Верона
Италия. Кубок, 1/16 финала
Болонья
2 : 0
31.10.2023
Верона
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
0 : 0
18.09.2023
Болонья
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
2 : 1
21.04.2023
Болонья
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
1 : 1
21.08.2022
Верона
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2 : 1
21.01.2022
Болонья
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
1 : 0
13.09.2021
Верона
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2 : 2
17.05.2021
Болонья
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 0
16.01.2021
Верона
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 1
19.01.2020
Верона
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1 : 1
25.08.2019
Болонья
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
2 : 0
15.04.2018
Верона
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
2 : 3
20.11.2017
Болонья
Италия. Кубок, 1/16 финала
Болонья
4 : 0
01.12.2016
Верона
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
0 : 1
04.04.2016
Верона
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
0 : 2
07.11.2015
Болонья
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0 : 0
02.03.2014
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 4
06.10.2013
Верона
Показать все

Прогноз на матч «Верона» – «Болонья»

Обе команды находятся в непростой форме, что повышает вероятность осторожного и напряженного матча. «Верона» вынуждена играть на результат и будет цепляться за очки дома, тогда как «Болонья» постарается воспользоваться проблемами хозяев в защите. С учетом слабой результативности соперников и их частых ошибок в обороне оптимальным выглядит сценарий с равной борьбой и ограниченным количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Двойной шанс «Верона» (1X) – коэффициент 1.7
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.78

1.70
Двойной шанс «Верона» (1X)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Болонья Верона
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
