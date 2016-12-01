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Расписание матчей
Италия. Кубок
Болонья - Верона
Болонья - Верона: обзор матча 01 декабря 2016
Болонья
01.12.2016, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Болонья - Верона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
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Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
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07.11.2026
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31.10.2026
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Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
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0 : 2
24.10.2026
Болонья
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Болонья
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Верона
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Верона
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20.11.2026
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1 : 1
25.10.2026
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Катанцаро
Информация о матче
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