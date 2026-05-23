24 мая в рамках 38-го тура итальянской Серии А встретятся «Верона» и «Рома». Хозяева занимают предпоследнее 19-е место с 21 очком – уже вылетели. Гости располагаются на 4-й строчке с 70 очками – зона Лиги чемпионов. «Рома» в фантастической форме и хочет закрепиться в топ-4.
«Верона»
«Верона» дышит на ладан – 19-е место, 21 очко, вылет уже оформлен. Команда не может выиграть 9 матчей подряд. Атака умерла: 2 гола за последние 5 игр (0.40 в среднем). Гифт Орбан (7 голов) – единственная искра, но еe недостаточно.
Оборона ещe держится (0.80 пропущенных), но против такой «Ромы» это вряд ли поможет. В первом круге «Верона» уступила 0:2. Дома они ещe могут забить – в 2 из 4 последних очных встреч на «Бентегоди» они огорчали римлян (3:2 в 2024-м, 2:1 в 2023-м). Но сейчас команда полностью деморализована.
«Рома»
«Римляне» – одна из самых горячих команд лиги: 4 победы подряд, 4-е место, битва за Лигу чемпионов. Атака – огонь: 12 голов за последние 5 матчей (2.40 в среднем). Дониэлл Мален (17 голов) – настоящий монстр.
Оборона надeжна: 0.60 пропущенных. Команда забивает в 16 последних матчах подряд. А статистика против «Вероны» – просто космос: 28 последних матчей с забитыми голами! Это ещe с 2013 года. В первом круге «Рома» уверенно выиграла 2:0. Сейчас мотивация запредельная – нужно закрепить 4-е место.
Факты о командах:
«Верона»
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Занимает 19-е место, 21 очко – вылетели
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Девять матчей без побед
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Пропускает в 3 последних матчах подряд
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В среднем: 0.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
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Лучший бомбардир: Гифт Орбан (7 голов)
«Рома»
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Занимает 4-е место, 70 очков – зона Лиги чемпионов
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Четыре победы подряд
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Забивает в 16 последних матчах подряд
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Забивает в 28 последних матчах против «Вероны» – феномен
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В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
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Лучший бомбардир: Дониэлл Мален (17 голов)
История личных встреч
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«Рома» забивает в 28 последних матчах против «Вероны» – невероятная серия
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В первом круге – победа «Ромы» 2:0
Прогноз на матч «Верона» – «Рома»
Это матч команды, которая уже в отпуске (и в Серии Б), против команды, которая рвeтся в Лигу чемпионов. «Верона» не выигрывает 9 матчей, атака мертва. «Рома» в огне: 4 победы подряд, 12 голов за 5 матчей, Мален в порядке.
28 матчей подряд с голами в ворота «Вероны» – это не просто статистика, это закон природы. Римляне забивают всегда и везде этому сопернику. Оборона хозяев ещe держится, но против такого давления долго не продержится.
«Рома» обязана побеждать и сделает это уверенно. «Верона» может забить гол престижа – в последних очных матчах на своeм поле им это удавалось. Но исход не вызывает сомнений.
Рекомендованные ставки:
- Индивидуальный тотал «Рома» больше 1.5 – коэффициент 1.45
- Победа «Рома»