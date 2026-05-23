24 мая в рамках 38-го тура итальянской Серии А встретятся «Верона» и «Рома». Хозяева занимают предпоследнее 19-е место с 21 очком – уже вылетели. Гости располагаются на 4-й строчке с 70 очками – зона Лиги чемпионов. «Рома» в фантастической форме и хочет закрепиться в топ-4.

«Верона»

«Верона» дышит на ладан – 19-е место, 21 очко, вылет уже оформлен. Команда не может выиграть 9 матчей подряд. Атака умерла: 2 гола за последние 5 игр (0.40 в среднем). Гифт Орбан (7 голов) – единственная искра, но еe недостаточно.

Оборона ещe держится (0.80 пропущенных), но против такой «Ромы» это вряд ли поможет. В первом круге «Верона» уступила 0:2. Дома они ещe могут забить – в 2 из 4 последних очных встреч на «Бентегоди» они огорчали римлян (3:2 в 2024-м, 2:1 в 2023-м). Но сейчас команда полностью деморализована.

«Рома»

«Римляне» – одна из самых горячих команд лиги: 4 победы подряд, 4-е место, битва за Лигу чемпионов. Атака – огонь: 12 голов за последние 5 матчей (2.40 в среднем). Дониэлл Мален (17 голов) – настоящий монстр.

Оборона надeжна: 0.60 пропущенных. Команда забивает в 16 последних матчах подряд. А статистика против «Вероны» – просто космос: 28 последних матчей с забитыми голами! Это ещe с 2013 года. В первом круге «Рома» уверенно выиграла 2:0. Сейчас мотивация запредельная – нужно закрепить 4-е место.

Факты о командах:

«Верона»

Занимает 19-е место, 21 очко – вылетели

Девять матчей без побед

Пропускает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 0.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Гифт Орбан (7 голов)

«Рома»

Занимает 4-е место, 70 очков – зона Лиги чемпионов

Четыре победы подряд

Забивает в 16 последних матчах подряд

Забивает в 28 последних матчах против «Вероны» – феномен

В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Дониэлл Мален (17 голов)

История личных встреч

«Рома» забивает в 28 последних матчах против «Вероны» – невероятная серия

В первом круге – победа «Ромы» 2:0

Прогноз на матч «Верона» – «Рома»

Это матч команды, которая уже в отпуске (и в Серии Б), против команды, которая рвeтся в Лигу чемпионов. «Верона» не выигрывает 9 матчей, атака мертва. «Рома» в огне: 4 победы подряд, 12 голов за 5 матчей, Мален в порядке.

28 матчей подряд с голами в ворота «Вероны» – это не просто статистика, это закон природы. Римляне забивают всегда и везде этому сопернику. Оборона хозяев ещe держится, но против такого давления долго не продержится.

«Рома» обязана побеждать и сделает это уверенно. «Верона» может забить гол престижа – в последних очных матчах на своeм поле им это удавалось. Но исход не вызывает сомнений.

Рекомендованные ставки: