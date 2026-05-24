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  • «Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

24 мая, 20:35
Верона
24.05.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 2
Завершен
Рома
56' Д. Мален 90+3' С. Эль-Шаарави
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Верона
96
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
9
Кирон Боуи
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
30
Luca Szimionas
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
90
Ioan Vermesan
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
74
Mohamed Seck
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
47
Робинио Ваз
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
5
Эдмундссон
2
Валентини
3
Фрезе
45
Бельгали
11
Акпа Акпро
4
Ловрич
21
Харруи
10
Суслов
9
Боуи
3-2-2-1-2
99
Свилар
87
Гиларди
2
Ренш
22
Эрмосо
2
Челик
23
Манчини
61
Писилли
4
Кристанте
18
Соуле
21
Дибала
14
Мален
3
Фрезе
6
Брадарич
6
Брадарич
3
Фрезе
10
Суслов
17
Белла Кочап
17
Белла Кочап
10
Суслов
4
Ловрич
73
Мусрати
73
Мусрати
4
Ловрич
21
Харруи
9
Сарр
9
Сарр
21
Харруи
45
Бельгали
90
90
45
Бельгали
87
Гиларди
24
Зиолковски
24
Зиолковски
87
Гиларди
61
Писилли
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
61
Писилли
Зиолковски
17
Коне
17
Коне
Зиолковски
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
14
Мален
47
Ваз
47
Ваз
14
Мален
Остались в запасе
Верона
Рома
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
30
Luca Szimionas
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
74
Mohamed Seck
ЦЗ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
30
Luca Szimionas
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
74
Mohamed Seck
ЦЗ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
Точно не сыграют
Jurgen Peci
ЦП
Роберто Гальярдини
ЦП
Даниэль Москера
ЦФ
Джифт Орбан
ЦФ
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
Суат Сердар
ЦП
Рома
Точно не сыграют
Эван Фергюсон
ЦФ
Эван Н'Дика
ЦЗ
Уэсли
ПЗ
Брайан Сарагоса
АП
Лоренцо Пеллегрини
АП
Константинос Цимикас
ЛЗ
Статистика матча Верона - Рома
2
1
1
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
10
Офсайды
0
1
Количество передач
272
580
Сейвы
5
3
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.84
3.39
xGP (предотвращенные голы)
0.96
0.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Ромы», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Рома»

«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Верона
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