24.05.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
5
Эдмундссон
2
Валентини
3
Фрезе
45
Бельгали
11
Акпа Акпро
4
Ловрич
21
Харруи
10
Суслов
9
Боуи
3-2-2-1-2
99
Свилар
87
Гиларди
2
Ренш
22
Эрмосо
2
Челик
23
Манчини
61
Писилли
4
Кристанте
18
Соуле
21
Дибала
14
Мален
3
Фрезе
6
Брадарич
6
Брадарич
3
Фрезе
10
Суслов
17
Белла Кочап
17
Белла Кочап
10
Суслов
4
Ловрич
73
Мусрати
73
Мусрати
4
Ловрич
21
Харруи
9
Сарр
9
Сарр
21
Харруи
45
Бельгали
90
90
45
Бельгали
87
Гиларди
24
Зиолковски
24
Зиолковски
87
Гиларди
61
Писилли
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
61
Писилли
Зиолковски
17
Коне
17
Коне
Зиолковски
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
14
Мален
47
Ваз
47
Ваз
14
Мален
Остались в запасе
Верона
Рома
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
30
Luca Szimionas
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
74
Mohamed Seck
ЦЗ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
30
Luca Szimionas
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
74
Mohamed Seck
ЦЗ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Верона - Рома
2
1
1
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
10
Офсайды
0
1
Количество передач
272
580
Сейвы
5
3
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.84
3.39
xGP (предотвращенные голы)
0.96
0.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Ромы», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Рома»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»