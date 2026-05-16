«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05

17 мая состоится матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» примет «Верону». Хозяева лидируют в чемпионате и близки к оформлению скудетто, а гости находятся в зоне вылета и переживают глубочайший кризис. Разница в классе колоссальна, а история личных встреч говорит о тотальном доминировании «нерадзурри».
«Интер»
Миланский гранд проводит выдающийся сезон и уверенно движется к чемпионскому титулу. Команда не проигрывает в 8 последних матчах Серии А и забивает в 10 встречах подряд. В последних 5 матчах «Интер» наколотил 12 мячей (2,40 в среднем) и пропустил 4 (0,80). Лаутаро Мартинес с 24 голами в 43 матчах ведeт атаку. После разгрома «Лацио» (3:0) в чемпионате и победы над ними же в финале Кубка Италии (2:0), а также успеха над «Пармой» (2:0) команда набрала 85 очков. «Интер» не пропускает в 3 последних матчах и забивает «Вероне» в 30 последних очных встречах – это абсолютное доминирование.
«Верона»
Веронцы находятся на грани вылета и переживают катастрофический сезон. Команда не побеждает в 8 последних матчах и забила всего 2 мяча в 5 последних встречах (0,40 в среднем). Гифт Орбан с 7 голами в 29 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После поражений от «Комо» (0:1), «Милана» (0:1) и «Торино» (1:2), а также ничьей с «Ювентусом» (1:1) команда занимает 19-е место. «Верона» пропускает в 11 из 13 последних матчей и пропускает от «Интера» в 30 последних очных встречах.
Факты о командах:
«Интер»
- Беспроигрышная серия из 8 матчей в Серии А
- Забивает в 10 последних встречах подряд
- Забивает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
- Забивает «Вероне» в 30 последних очных матчах
«Верона»
- Без побед в 8 последних матчах
- Забивает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
- Пропускает от «Интера» в 30 последних очных встречах
- Пропускает в 11 из 13 последних матчей
История противостояний
- «Интер» забивает в 30 последних очных матчах
- «Интер» выиграл 3 последних личных встречи
- Последняя встреча: победа «Интера» (2:1)
Прогноз на матч «Интер» – «Верона»
«Интер» близок к скудетто и штампует голы. «Верона» не побеждает 8 матчей и пропускает от «Интера» в 30 очных встречах подряд. Разница в классе и мотивации колоссальна. Наиболее вероятным сценарием видится разгромная победа хозяев с сухим счeтом.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Интера» с форой (-2) – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Интера» больше 2,5