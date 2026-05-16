Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05

16 мая 2026 10:07
Интер - Верона
17 мая 2026, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 37 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Интера» с форой (-2)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

17 мая состоится матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» примет «Верону». Хозяева лидируют в чемпионате и близки к оформлению скудетто, а гости находятся в зоне вылета и переживают глубочайший кризис. Разница в классе колоссальна, а история личных встреч говорит о тотальном доминировании «нерадзурри».

«Интер»

Миланский гранд проводит выдающийся сезон и уверенно движется к чемпионскому титулу. Команда не проигрывает в 8 последних матчах Серии А и забивает в 10 встречах подряд. В последних 5 матчах «Интер» наколотил 12 мячей (2,40 в среднем) и пропустил 4 (0,80). Лаутаро Мартинес с 24 голами в 43 матчах ведeт атаку. После разгрома «Лацио» (3:0) в чемпионате и победы над ними же в финале Кубка Италии (2:0), а также успеха над «Пармой» (2:0) команда набрала 85 очков. «Интер» не пропускает в 3 последних матчах и забивает «Вероне» в 30 последних очных встречах – это абсолютное доминирование.

«Верона»

Веронцы находятся на грани вылета и переживают катастрофический сезон. Команда не побеждает в 8 последних матчах и забила всего 2 мяча в 5 последних встречах (0,40 в среднем). Гифт Орбан с 7 голами в 29 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После поражений от «Комо» (0:1), «Милана» (0:1) и «Торино» (1:2), а также ничьей с «Ювентусом» (1:1) команда занимает 19-е место. «Верона» пропускает в 11 из 13 последних матчей и пропускает от «Интера» в 30 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Интер»

  • Беспроигрышная серия из 8 матчей в Серии А
  • Забивает в 10 последних встречах подряд
  • Забивает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает «Вероне» в 30 последних очных матчах

«Верона»

  • Без побед в 8 последних матчах
  • Забивает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает от «Интера» в 30 последних очных встречах
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей

История противостояний

  • «Интер» забивает в 30 последних очных матчах
  • «Интер» выиграл 3 последних личных встречи
  • Последняя встреча: победа «Интера» (2:1)

Прогноз на матч «Интер» – «Верона»

«Интер» близок к скудетто и штампует голы. «Верона» не побеждает 8 матчей и пропускает от «Интера» в 30 очных встречах подряд. Разница в классе и мотивации колоссальна. Наиболее вероятным сценарием видится разгромная победа хозяев с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Интера» с форой (-2) – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Интера» больше 2,5

2.05
Победа «Интера» с форой (-2)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Верона Интер
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+