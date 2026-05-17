17.05.2026, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
48
M. Mosconi
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Верона
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
90
Ioan Vermesan
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
30
Аугусто
6
де Врей
15
Ачерби
3
Дармиан
8
Сучич
22
Мхитарян
17
Диуф
11
Энрике
10
Мартинес
14
Бонни
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
5
Эдмундссон
2
Валентини
45
Бельгали
3
Фрезе
4
Ловрич
10
Гальярдини
24
Бернед
10
Суслов
9
Боуи
1
Зоммер
12
Ди Дженнаро
12
Ди Дженнаро
1
Зоммер
3
Дармиан
32
Димарко
32
Димарко
3
Дармиан
17
Диуф
7
Зелински
7
Зелински
17
Диуф
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
10
Мартинес
48
48
10
Мартинес
3
Фрезе
6
Брадарич
6
Брадарич
3
Фрезе
45
Бельгали
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
45
Бельгали
24
Бернед
21
Харруи
21
Харруи
24
Бернед
4
Ловрич
90
90
4
Ловрич
10
Суслов
9
Сарр
9
Сарр
10
Суслов
Остались в запасе
Интер
Верона
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Интер - Верона
2
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
9
12
Количество передач
661
228
Сейвы
4
5
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2.56
1.19
xGP (предотвращенные голы)
-0.36
-0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Вероны», 37-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»