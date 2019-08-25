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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Болонья
Верона - Болонья: обзор матча 25 августа 2019
Верона
25.08.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
37'
М. Велозу
15'
Н. Сансоне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Болонья
88'
Желтая карточка
М. Дийкс
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Д. Тутино
87'
80'
Желтая карточка
М. Дестро
77'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
К. Микаэл
70'
Замена
М. Дестро
️️️️
Р. Паласио
65'
Желтая карточка
С. Денсвил
54'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
Н. Сансоне
Замена
С. Амрабат
️️️️
В. Верре
49'
ГОЛ! 1:1!
М. Велозу
37'
Желтая карточка
Л. Хендерсон
18'
Замена
С. Боккетти
️️️️
М. Дзакканьи
16'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Сансоне
Красная карточка
П. Давидович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
27
Павел Давидович
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
39
Абдулайе Траоре
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-3-1-2
27
Давидович
3
Кумбула
13
Ррахмани
19
Фараони
44
Велозу
26
Верре
6
Хендерсон
10
Дзакканьи
99
Тутино
88
Лазович
4-3-1-2
1
Скорупски
5
Томиясу
4
Денсвил
5
Данило
35
Дийкс
12
Микаэл
15
Поли
21
Сориано
11
Сансоне
8
Паласио
7
Орсолини
10
Дзакканьи
16
Боккетти
16
Боккетти
10
Дзакканьи
99
Тутино
22
Гюнтер
22
Гюнтер
99
Тутино
26
Верре
4
Амрабат
4
Амрабат
26
Верре
12
Микаэл
21
Джемаили
21
Джемаили
12
Микаэл
11
Сансоне
9
Сантандер
9
Сантандер
11
Сансоне
8
Паласио
21
Дестро
21
Дестро
8
Паласио
Остались в запасе
Верона
Болонья
39
Абдулайе Траоре
ЦФ
29
Любомир Тупта
ЛВ
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
39
Абдулайе Траоре
ЦФ
29
Любомир Тупта
ЛВ
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Верона - Болонья
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джуа
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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