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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Верона
Болонья - Верона: обзор матча 21 августа 2022
Болонья
21.08.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Верона
21'
М. Арнаутович
43'
Т. Анри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Верона
Желтая карточка
М. Арнаутович
90'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Н. Домингес
89'
Желтая карточка
Н. Домингес
87'
81'
Замена
М. Велозу
️️️️
М. Онгла
Красная карточка
Р. Орсолини
78'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Р. Сориано
64'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
Д. Касиус
64'
Желтая карточка
К. Бонифази
53'
52'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Д. Фараони
47'
Желтая карточка
К. Гюнтер
43'
ГОЛ! 1:1!
Т. Анри
Пас отдал
Д. Лазович
23'
Желтая карточка
М. Онгла
ГОЛ! 1:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
Д. Касиус
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Сулемана
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Алессандро Кортиновис
АП
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Джош Доиг
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
20
Камбьясо
29
Де Сильвестри
33
Бонифази
30
Касиус
17
Медель
8
Домингес
22
Схаутен
21
Сориано
7
Арнаутович
7
Орсолини
3-3-2-2
96
Монтипо
22
Гюнтер
42
Коппола
18
Онгла
19
Фараони
61
Тамез
45
Рецос
20
Илич
88
Лазович
9
Анри
15
Ласанья
30
Касиус
22
Ликояннис
22
Ликояннис
30
Касиус
8
Домингес
20
Эбишер
20
Эбишер
8
Домингес
21
Сориано
25
Вигнато
25
Вигнато
21
Сориано
19
Фараони
42
Терраччано
42
Терраччано
19
Фараони
18
Онгла
44
Велозу
44
Велозу
18
Онгла
Остались в запасе
Болонья
Верона
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
22
Алессандро Берарди
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
30
Алессандро Кортиновис
АП
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Джош Доиг
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
30
Алессандро Кортиновис
АП
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Джош Доиг
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Статистика матча Болонья - Верона
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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