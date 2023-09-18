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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Болонья
Верона - Болонья: обзор матча 18 сентября 2023
Верона
18.09.2023, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Болонья
Желтая карточка
Т. Суслов
90'
+3
Желтая карточка
С. Сердар
90'
+3
80'
Замена
Н. Моро
️️️️
Р. Фройлер
80'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
В. Кристиансен
77'
Замена
Д. Фаббиан
️️️️
Д. Ндой
73'
Желтая карточка
С. Пош
Замена
Т. Суслов
️️️️
О. Дуда
70'
Замена
С. Сердар
️️️️
М. Фолоруншо
70'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Д. Фараони
62'
Замена
М. Джурич
️️️️
Ф. Бонаццоли
62'
60'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
Й. Карлссон
60'
Замена
С. Пош
️️️️
Л. Де Сильвестри
Желтая карточка
Д. Фараони
50'
37'
Желтая карточка
В. Кристиансен
Замена
Д. Лазович
️️️️
Д. Доиг
36'
Желтая карточка
П. Давидович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
8
Шарлис
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
3-2-1-2-1
96
Монтипо
4
Хин
27
Давидович
18
Онгла
3
Доиг
19
Фараони
14
Фолоруншо
8
Дуда
16
Нгонг
90
Бонаццоли
4-3-1-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
31
Беукема
26
Лукуми
34
Кристиансен
20
Эбишер
19
Фройлер
19
Фергюсон
14
Ндой
11
Зиркзее
21
Карлссон
19
Фараони
42
Терраччано
42
Терраччано
19
Фараони
3
Доиг
88
Лазович
88
Лазович
3
Доиг
14
Фолоруншо
8
Сердар
8
Сердар
14
Фолоруншо
8
Дуда
10
Суслов
10
Суслов
8
Дуда
90
Бонаццоли
11
Джурич
11
Джурич
90
Бонаццоли
34
Кристиансен
33
Калафьори
33
Калафьори
34
Кристиансен
29
Де Сильвестри
4
Пош
4
Пош
29
Де Сильвестри
14
Ндой
80
Фаббиан
80
Фаббиан
14
Ндой
19
Фройлер
6
Моро
6
Моро
19
Фройлер
21
Карлссон
7
Орсолини
7
Орсолини
21
Карлссон
Остались в запасе
Верона
Болонья
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
8
Шарлис
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
8
Шарлис
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Верона - Болонья
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
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Милан
2 : 4
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