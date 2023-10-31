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Расписание матчей
Италия. Кубок
Болонья - Верона
Болонья - Верона: обзор матча 31 октября 2023
Болонья
31.10.2023, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Верона
41'
Н. Моро
62'
С. ван Хойдонк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Верона
89'
Замена
Т. Анри
️️️️
Х. Мбула
80'
Замена
Д. Доиг
️️️️
Д. Лазович
80'
Замена
Шарлис
️️️️
Д. Маньяни
Замена
Т. Корацца
️️️️
С. Пош
77'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
Р. Калафьори
76'
73'
Красная карточка
С. Сердар
67'
Замена
С. Нгонг
️️️️
Х. Мануэль Крус
67'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Т. Суслов
Замена
К. Урбански
️️️️
Й. Карлссон
64'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
М. Эбишер
64'
ГОЛ! 2:0!
С. ван Хойдонк
62'
45'
+1
Желтая карточка
С. Сердар
ГОЛ! 1:0!
Н. Моро
41'
39'
Желтая карточка
Б. Амионе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
(К)
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К)
ЛП
8
Суат Сердар
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
82
Каспер Урбански
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
14
Хоселито
ОП
8
Шарлис
ОП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Яя Каллон
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
9
Тома Анри
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-3-1-2
1
Равалья
33
Калафьори
4
Пош
33
Бонифази
34
Кристиансен
80
Фаббиан
6
Моро
20
Эбишер
14
Ндой
17
ван Хойдонк
21
Карлссон
4-2-2-2
34
Перилли
42
Коппола
96
Маньяни
2
Амионе
18
Онгла
8
Сердар
88
Лазович
38
Чачуа
11
Мбула
18
Крус
10
Суслов
4
Пош
21
Корацца
21
Корацца
4
Пош
33
Калафьори
22
Ликояннис
22
Ликояннис
33
Калафьори
21
Карлссон
82
Урбански
82
Урбански
21
Карлссон
20
Эбишер
19
Фройлер
19
Фройлер
20
Эбишер
88
Лазович
3
Доиг
3
Доиг
88
Лазович
96
Маньяни
8
Шарлис
8
Шарлис
96
Маньяни
10
Суслов
17
Сапонара
17
Сапонара
10
Суслов
18
Крус
16
Нгонг
16
Нгонг
18
Крус
11
Мбула
9
Анри
9
Анри
11
Мбула
Остались в запасе
Болонья
Верона
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
19
Льюис Фергюсон
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
96
Лоренцо Монтипо
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
14
Хоселито
ОП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
19
Льюис Фергюсон
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
96
Лоренцо Монтипо
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
14
Хоселито
ОП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Болонья - Верона
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
- : -
04.12.2026
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Дьонизи
(Л'Аквила)
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