«Сандерленд» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 2.65

21 февраля 2026 7:15
Сандерленд - Фулхэм
22 февр. 2026, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 27 тур
Перейти в онлайн матча
2.65
Победа «Сандерленда»
Сделать ставку

22 февраля в 27 туре английской Премьер-лиги «Сандерленд» примет «Фулхэм». Команды соседствуют в турнирной таблице и ведут борьбу за попадание в первую половину. Хозяева традиционно уверенно играют на своем поле, тогда как гости переживают спад, связанный с серией неудачных матчей.

«Сандерленд»

После 26 туров «Сандерленд» набрал 36 очков и занимает 11 место. Команда стабильно набирает очки дома – не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей чемпионата. При этом на отрезке последних пяти игр «Сандерленд» забил 5 мячей и пропустил 7, демонстрируя нестабильность в обороне.

«Фулхэм»

«Фулхэм» идет на 12 месте с 34 очками. Команда проиграла три последних матча чемпионата и пропускает уже в 10 встречах подряд. В последних пяти играх лондонцы пропустили 10 мячей, что свидетельствует о серьезных проблемах в защите.

Факты о командах

«Сандерленд»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей против «Фулхэма»
  • В среднем: 1.00 забито за игру (последние 5)
  • В среднем: 1.40 пропущено за игру (последние 5)

«Фулхэм»

  • Проигрывает в 3 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито за игру (последние 5)
  • В среднем: 2.00 пропущено за игру (последние 5)

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Фулхэм»

Текущая форма гостей вызывает вопросы: серия поражений и нестабильная оборона значительно снижают их шансы на положительный результат. «Сандерленд» же традиционно уверенно действует дома и способен воспользоваться проблемами соперника в защите.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сандерленда» – коэффициент 2.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

2.65
Победа «Сандерленда»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Фулхэм Сандерленд
18+
