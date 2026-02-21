22 февраля в 27 туре английской Премьер-лиги «Сандерленд» примет «Фулхэм». Команды соседствуют в турнирной таблице и ведут борьбу за попадание в первую половину. Хозяева традиционно уверенно играют на своем поле, тогда как гости переживают спад, связанный с серией неудачных матчей.

«Сандерленд»

После 26 туров «Сандерленд» набрал 36 очков и занимает 11 место. Команда стабильно набирает очки дома – не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей чемпионата. При этом на отрезке последних пяти игр «Сандерленд» забил 5 мячей и пропустил 7, демонстрируя нестабильность в обороне.

«Фулхэм»

«Фулхэм» идет на 12 месте с 34 очками. Команда проиграла три последних матча чемпионата и пропускает уже в 10 встречах подряд. В последних пяти играх лондонцы пропустили 10 мячей, что свидетельствует о серьезных проблемах в защите.

Факты о командах

«Сандерленд»

Не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей

Забивает в 5 из 7 последних матчей против «Фулхэма»

В среднем: 1.00 забито за игру (последние 5)

В среднем: 1.40 пропущено за игру (последние 5)

«Фулхэм»

Проигрывает в 3 последних матчах чемпионата

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито за игру (последние 5)

В среднем: 2.00 пропущено за игру (последние 5)

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Фулхэм»

Текущая форма гостей вызывает вопросы: серия поражений и нестабильная оборона значительно снижают их шансы на положительный результат. «Сандерленд» же традиционно уверенно действует дома и способен воспользоваться проблемами соперника в защите.

Рекомендованные ставки