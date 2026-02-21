22 февраля в 27 туре английской Премьер-лиги «Сандерленд» примет «Фулхэм». Команды соседствуют в турнирной таблице и ведут борьбу за попадание в первую половину. Хозяева традиционно уверенно играют на своем поле, тогда как гости переживают спад, связанный с серией неудачных матчей.
«Сандерленд»
После 26 туров «Сандерленд» набрал 36 очков и занимает 11 место. Команда стабильно набирает очки дома – не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей чемпионата. При этом на отрезке последних пяти игр «Сандерленд» забил 5 мячей и пропустил 7, демонстрируя нестабильность в обороне.
«Фулхэм»
«Фулхэм» идет на 12 месте с 34 очками. Команда проиграла три последних матча чемпионата и пропускает уже в 10 встречах подряд. В последних пяти играх лондонцы пропустили 10 мячей, что свидетельствует о серьезных проблемах в защите.
Факты о командах
«Сандерленд»
- Не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей
- Забивает в 5 из 7 последних матчей против «Фулхэма»
- В среднем: 1.00 забито за игру (последние 5)
- В среднем: 1.40 пропущено за игру (последние 5)
«Фулхэм»
- Проигрывает в 3 последних матчах чемпионата
- Пропускает в 10 матчах подряд
- В среднем: 1.40 забито за игру (последние 5)
- В среднем: 2.00 пропущено за игру (последние 5)
Прогноз на матч «Сандерленд» – «Фулхэм»
Текущая форма гостей вызывает вопросы: серия поражений и нестабильная оборона значительно снижают их шансы на положительный результат. «Сандерленд» же традиционно уверенно действует дома и способен воспользоваться проблемами соперника в защите.
Рекомендованные ставки
- Победа «Сандерленда» – коэффициент 2.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90