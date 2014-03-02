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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Болонья
Верона - Болонья: обзор матча 02 марта 2014
Верона
02.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Болонья
83'
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
82'
Вторая желтая
Д. Кристальдо
81'
Желтая карточка
Д. Кристальдо
Желтая карточка
В. Морас
81'
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
Х. Итурбе
77'
71'
Замена
Ибсон
️️️️
Д. Перес
66'
Замена
Д. Москарделли
️️️️
Р. Бьянки
Замена
Хуанито
️️️️
М. Рабушич
63'
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
Б. Янкович
63'
59'
Желтая карточка
А. Мантовани
51'
Желтая карточка
А. Морлео
47'
Пенальти не реализован!
Р. Бьянки
36'
Желтая карточка
Д. Перес
34'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
П. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
49
Ромуло
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Михал Рабушич
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Верона
12
Николас
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Болонья
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
80
Ибсон
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
4-3-1-2
77
Рафаэль
6
Альбертацци
25
Маркес Пинто
29
Каччиаторе
18
Морас
33
Донадель
49
Ромуло
77
Маркиньо
11
Итурбе
7
Янкович
7
Рабушич
3-2-4-1
23
Курчи
17
Мантовани
14
Натали
15
Антонссон
13
Гарич
3
Морлео
15
Перес
7
Христодулопулос
33
Коне
21
Крхин
9
Бьянки
11
Итурбе
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
11
Итурбе
7
Янкович
29
Мартиньо
29
Мартиньо
7
Янкович
7
Рабушич
21
Хуанито
21
Хуанито
7
Рабушич
15
Перес
80
Ибсон
80
Ибсон
15
Перес
33
Коне
9
Кристальдо
9
Кристальдо
33
Коне
9
Бьянки
9
Москарделли
9
Москарделли
9
Бьянки
Остались в запасе
Верона
Болонья
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Николас
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
5
Массимо Донати
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Николас
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
5
Массимо Донати
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Остались в запасе
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Верона - Болонья
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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