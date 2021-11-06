Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Давиде Баллардини

    Тренер
    Имя Давиде
    Фамилия Баллардини
    Команда Кремонезе
    Гражданство Италия
    Дата рождения 6 января 1964
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    28.02.2023 Кремонезе 2 : 1 Рома Италия. Серия А, 24 тур
    06.03.2023 Сассуоло 3 : 2 Кремонезе Италия. Серия А, 25 тур
    12.03.2023 Кремонезе 0 : 2 Фиорентина Италия. Серия А, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кремонезе 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.04.2023 Кремонезе 0 : 0 Фиорентина
    25.04.2023 Фиорентина 0 : 0 Кремонезе
    • Читайте нас: 
    11