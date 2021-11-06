Давиде Баллардини
Тренер
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Баллардини
|Команда
|Кремонезе
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|6 января 1964
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Баллардини
|Команда
|Кремонезе
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|6 января 1964
|Дата
|Матч
|Турнир
|28.02.2023
|Кремонезе
|2 : 1
|Рома
|Италия. Серия А, 24 тур
|06.03.2023
|Сассуоло
|3 : 2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 25 тур
|12.03.2023
|Кремонезе
|0 : 2
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кремонезе
|2
|0
|0
|2
|Дата
|Матч
|05.04.2023
|Кремонезе
|0 : 0
|Фиорентина
|25.04.2023
|Фиорентина
|0 : 0
|Кремонезе