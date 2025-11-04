Итальянский тренер открыт для переговоров со «Спартаком»

Федерико Пасторелло, агент итальянского тренера Давиде Баллардини, сообщил, что его клиент готов работать в России.
– «Спартак» активно ищет нового тренера. Готов ли Баллардини рассмотреть работу в России?
– Да, он готов рассматривать варианты из РПЛ, но никто по этому поводу пока не звонил.
- 61-летний Баллардини ранее тренировал «Кальяри», «Палермо», «Лацио», «Дженоа», «Болонью», «Кремонезе», «Сассуоло».
- В «Спартаке» рассматривают вариант с увольнением Деяна Станковича. Команда идет на 6-м месте в РПЛ после 14 туров.
Источник: Metaratings