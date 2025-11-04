Итальянский тренер открыт для переговоров со «Спартаком»

Федерико Пасторелло, агент итальянского тренера Давиде Баллардини, сообщил, что его клиент готов работать в России.

– «Спартак» активно ищет нового тренера. Готов ли Баллардини рассмотреть работу в России?

– Да, он готов рассматривать варианты из РПЛ, но никто по этому поводу пока не звонил.