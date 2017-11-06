Баллардини возглавил «Дженоа» третий раз за семь лет

Пресс-служба «Дженоа» сообщила о назначении Давиде Баллардини на пост главного тренера команды.

53-летний итальянец сменил в должности экс-игрока генуэзцев Ивана Юрича, ранее покинувшего клуба.

Баллардини работал с командой в сезоне-2011/12 и в 2013 году. Также тренировал «Кальяри», «Пескару», «Болонью», «Палермо» и молодежную команду «Милана». В 2009 году выиграл Суперкубок Италии с «Лацио». Трофей является единственным в карьере специалиста.

После 12-ти туров «Дженоа» набрал шесть очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.