Давиде Баллардини - статистика
Тренер
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Баллардини
|Команда
|Кремонезе
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|6 января 1964
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Баллардини
|Команда
|Кремонезе
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|6 января 1964
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.03.2023
|Монца
|1 : 1
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 27 тур
|01.04.2023
|Кремонезе
|1 : 3
|Аталанта
|Италия. Серия А, 28 тур
|05.04.2023
|Кремонезе
|0 : 2
|Фиорентина
|Италия. Кубок, 1/2 финала
|08.04.2023
|Сампдория
|2 : 3
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 29 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кремонезе
|2
|0
|1
|1
|Дата
|Матч
|05.04.2023
|Кремонезе
|0 : 2
|Фиорентина
|27.04.2023
|Фиорентина
|0 : 0
|Кремонезе