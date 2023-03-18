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    Давиде Баллардини - статистика

    Тренер
    Имя Давиде
    Фамилия Баллардини
    Команда Кремонезе
    Гражданство Италия
    Дата рождения 6 января 1964
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.03.2023 Монца 1 : 1 Кремонезе Италия. Серия А, 27 тур
    01.04.2023 Кремонезе 1 : 3 Аталанта Италия. Серия А, 28 тур
    05.04.2023 Кремонезе 0 : 2 Фиорентина Италия. Кубок, 1/2 финала
    08.04.2023 Сампдория 2 : 3 Кремонезе Италия. Серия А, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кремонезе 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.04.2023 Кремонезе 0 : 2 Фиорентина
    27.04.2023 Фиорентина 0 : 0 Кремонезе
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