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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Болонья
Верона - Болонья: обзор матча 21 января 2022
Верона
21.01.2022, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
38'
Д. Капрари
85'
Н. Калинич
14'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Болонья
87'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
А. Хики
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Д. Лазович
86'
Замена
Д. Бесса
️️️️
Д. Капрари
86'
ГОЛ! 2:1!
Н. Калинич
Пас отдал
А. Тамез
85'
78'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Р. Орсолини
Замена
Н. Калинич
️️️️
И. Илич
74'
73'
Желтая карточка
А. Хики
66'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Н. Домингес
66'
Замена
Э. Аннан
️️️️
А. Теате
Замена
А. Тамез
️️️️
М. Велозу
63'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Д. Симеоне
63'
Желтая карточка
К. Гюнтер
60'
50'
Желтая карточка
Н. Сансоне
45'
+1
Желтая карточка
Л. Бинкс
Желтая карточка
Д. Симеоне
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Капрари
Пас отдал
Д. Лазович
38'
27'
Желтая карточка
Л. Скорупски
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орсолини
Пас отдал
Р. Сориано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Иван Илич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
4
Риккардо Стиванелло
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-3-1-2
96
Монтипо
22
Гюнтер
11
Чеккерини
16
Казале
19
Фараони
88
Лазович
44
Велозу
20
Илич
72
Барак
10
Капрари
18
Симеоне
4-1-2-2-1
1
Скорупски
33
Бонифази
3
Теате
4
Бинкс
2
Хики
17
Медель
32
Сванберг
8
Домингес
21
Сориано
11
Сансоне
7
Орсолини
88
Лазович
23
Депаоли
23
Депаоли
88
Лазович
44
Велозу
61
Тамез
61
Тамез
44
Велозу
10
Капрари
11
Бесса
11
Бесса
10
Капрари
20
Илич
9
Калинич
9
Калинич
20
Илич
18
Симеоне
15
Ласанья
15
Ласанья
18
Симеоне
3
Теате
27
Аннан
27
Аннан
3
Теате
8
Домингес
25
Вигнато
25
Вигнато
8
Домингес
2
Хики
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
2
Хики
7
Орсолини
7
Арнаутович
7
Арнаутович
7
Орсолини
Остались в запасе
Верона
Болонья
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Риккардо Стиванелло
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Риккардо Стиванелло
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Верона - Болонья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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