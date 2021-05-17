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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Болонья
Верона - Болонья: обзор матча 17 мая 2021
Верона
17.05.2021, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 2
Завершен
Болонья
2'
Д. Фараони
53'
Н. Калинич
32'
Л. Де Сильвестри
82'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Болонья
90'
+1
Замена
А. Поли
️️️️
Й. Схаутен
90'
Замена
️️️️
Р. Паласио
90'
Замена
М. Джувара
️️️️
Э. Вигнато
Замена
А. Тамез
️️️️
Д. Бесса
86'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
М. Дзакканьи
86'
82'
ГОЛ! 2:2!
Р. Паласио
Замена
К. Ласанья
️️️️
Н. Калинич
75'
Замена
П. Давидович
️️️️
К. Гюнтер
74'
74'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
М. Дийкс
Желтая карточка
Н. Калинич
73'
69'
Желтая карточка
Р. Сориано
62'
Замена
М. Барроу
️️️️
Н. Сансоне
56'
Желтая карточка
Й. Схаутен
ГОЛ! 2:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Д. Лазович
53'
52'
Желтая карточка
М. Дийкс
Замена
М. Велозу
️️️️
А. Барак
51'
Желтая карточка
А. Барак
49'
Желтая карточка
К. Гюнтер
41'
32'
ГОЛ! 1:1!
Л. Де Сильвестри
ГОЛ! 1:0!
Д. Фараони
Пас отдал
К. Гюнтер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
11
Даниэль Бесса
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
17
Гари Медель
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
4-3-2-1
1
Пандур
32
Димарко
11
Чеккерини
22
Гюнтер
19
Фараони
88
Лазович
20
Илич
11
Бесса
10
Дзакканьи
72
Барак
9
Калинич
4-1-3-2
1
Равалья
29
Де Сильвестри
5
Томиясу
5
Сумаоро
35
Дийкс
22
Схаутен
70
Сков Ольсен
21
Сориано
11
Сансоне
8
Паласио
25
Вигнато
22
Гюнтер
27
Давидович
27
Давидович
22
Гюнтер
11
Бесса
61
Тамез
61
Тамез
11
Бесса
72
Барак
44
Велозу
44
Велозу
72
Барак
9
Калинич
15
Ласанья
15
Ласанья
9
Калинич
10
Дзакканьи
10
Сальседо
10
Сальседо
10
Дзакканьи
22
Схаутен
15
Поли
15
Поли
22
Схаутен
25
Вигнато
7
Джувара
7
Джувара
25
Вигнато
35
Дийкс
7
Орсолини
7
Орсолини
35
Дийкс
11
Сансоне
99
Барроу
99
Барроу
11
Сансоне
Остались в запасе
Верона
Болонья
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Эбрима Колли
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
82
Каспер Урбански
ОП
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Эбрима Колли
ЛВ
Остались в запасе
82
Каспер Урбански
ОП
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Верона - Болонья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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