«Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.7

21 февраля 2026 7:39
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
22 февр. 2026, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 27 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Кристал Пэлас»
Сделать ставку

22 февраля в 27 туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» примет «Вулверхэмптон». Хозяева держатся в середине таблицы, но переживают непростой отрезок дома, а гости замыкают турнир и давно не побеждают, хотя периодически цепляют очки даже в матчах с фаворитами.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» идет на 13 месте с 32 очками после 26 туров. В прошлом матче команда уступила «Бернли» (2:3), хотя снова забила: серия с голами в чемпионате достигла пяти матчей, а в целом – семи игр подряд. За последние пять встреч у лондонцев 6 забитых и 8 пропущенных, что подчеркивает нестабильность в обороне. Дополнительный фактор – проблемы в домашних матчах: «Кристал Пэлас» не выигрывает дома уже девять игр.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает 20 место, набрав 10 очков после 27 туров. Команда не может выиграть семь матчей подряд в АПЛ, однако в последней встрече сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2), что может добавить уверенности. На отрезке последних пяти матчей у «волков» 4 забитых и 7 пропущенных мяча, а средняя результативность – 0.80 гола за игру.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

  • Не выигрывает дома в 9 последних матчах
  • Забивает в 7 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Вулверхэмптону» в 6 последних матчах

«Вулверхэмптон»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 0.80 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает «Кристал Пэласу» в 7 из 9 последних очных матчей
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»

Обе команды подходят к встрече с проблемами в защите, но при этом «Кристал Пэлас» стабильно забивает, а «Вулверхэмптон» способен отвечать голами даже против сильных соперников, что показал матч с «Арсеналом». При слабой домашней форме хозяев и затяжной безвыигрышной серии гостей наиболее логично смотреть в сторону более осторожных рынков, где учитывается вероятность победы «Кристал Пэлас» и обмена голами.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Кристал Пэлас» – коэффициент 1.7
  • Тотал больше 2.0 – коэффициент 1.78

1.70
Победа «Кристал Пэлас»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Кристал Пэлас
  • Читайте нас: 