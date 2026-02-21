22 февраля в 27 туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» примет «Вулверхэмптон». Хозяева держатся в середине таблицы, но переживают непростой отрезок дома, а гости замыкают турнир и давно не побеждают, хотя периодически цепляют очки даже в матчах с фаворитами.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» идет на 13 месте с 32 очками после 26 туров. В прошлом матче команда уступила «Бернли» (2:3), хотя снова забила: серия с голами в чемпионате достигла пяти матчей, а в целом – семи игр подряд. За последние пять встреч у лондонцев 6 забитых и 8 пропущенных, что подчеркивает нестабильность в обороне. Дополнительный фактор – проблемы в домашних матчах: «Кристал Пэлас» не выигрывает дома уже девять игр.
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» занимает 20 место, набрав 10 очков после 27 туров. Команда не может выиграть семь матчей подряд в АПЛ, однако в последней встрече сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2), что может добавить уверенности. На отрезке последних пяти матчей у «волков» 4 забитых и 7 пропущенных мяча, а средняя результативность – 0.80 гола за игру.
Факты о командах
«Кристал Пэлас»
- Не выигрывает дома в 9 последних матчах
- Забивает в 7 последних матчах
- В среднем: 1.20 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)
- Не проигрывает «Вулверхэмптону» в 6 последних матчах
«Вулверхэмптон»
- Не выигрывает в 7 последних матчах чемпионата
- В среднем: 0.80 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает «Кристал Пэласу» в 7 из 9 последних очных матчей
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»
Обе команды подходят к встрече с проблемами в защите, но при этом «Кристал Пэлас» стабильно забивает, а «Вулверхэмптон» способен отвечать голами даже против сильных соперников, что показал матч с «Арсеналом». При слабой домашней форме хозяев и затяжной безвыигрышной серии гостей наиболее логично смотреть в сторону более осторожных рынков, где учитывается вероятность победы «Кристал Пэлас» и обмена голами.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Кристал Пэлас» – коэффициент 1.7
- Тотал больше 2.0 – коэффициент 1.78