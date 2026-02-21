22 февраля в 27 туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» примет «Вулверхэмптон». Хозяева держатся в середине таблицы, но переживают непростой отрезок дома, а гости замыкают турнир и давно не побеждают, хотя периодически цепляют очки даже в матчах с фаворитами.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» идет на 13 месте с 32 очками после 26 туров. В прошлом матче команда уступила «Бернли» (2:3), хотя снова забила: серия с голами в чемпионате достигла пяти матчей, а в целом – семи игр подряд. За последние пять встреч у лондонцев 6 забитых и 8 пропущенных, что подчеркивает нестабильность в обороне. Дополнительный фактор – проблемы в домашних матчах: «Кристал Пэлас» не выигрывает дома уже девять игр.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает 20 место, набрав 10 очков после 27 туров. Команда не может выиграть семь матчей подряд в АПЛ, однако в последней встрече сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2), что может добавить уверенности. На отрезке последних пяти матчей у «волков» 4 забитых и 7 пропущенных мяча, а средняя результативность – 0.80 гола за игру.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

Не выигрывает дома в 9 последних матчах

Забивает в 7 последних матчах

В среднем: 1.20 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Вулверхэмптону» в 6 последних матчах

«Вулверхэмптон»

Не выигрывает в 7 последних матчах чемпионата

В среднем: 0.80 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает «Кристал Пэласу» в 7 из 9 последних очных матчей

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»

Обе команды подходят к встрече с проблемами в защите, но при этом «Кристал Пэлас» стабильно забивает, а «Вулверхэмптон» способен отвечать голами даже против сильных соперников, что показал матч с «Арсеналом». При слабой домашней форме хозяев и затяжной безвыигрышной серии гостей наиболее логично смотреть в сторону более осторожных рынков, где учитывается вероятность победы «Кристал Пэлас» и обмена голами.

Рекомендованные ставки: