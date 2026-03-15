15 марта 2026 года в 19:30 по Москве состоится поединок 30-го тура английской Премьер-Лиги. «Ливерпуль» на «Энфилд Роуд» примет разваливающийся на глазах «Тоттенхэм».

«Ливерпуль»

«Красные» выдали очень невзрачный перфоманс в Стамбуле среди недели, но все еще сохраняют шансы спасти в целом очень неудачный сезон. Для этого команде Арне Слота необходимо финишировать в топ-5 АПЛ и нивелировать отставание в один мяч в противостоянии с «Галатасараем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Последние три игры:

Галатасарай – Ливерпуль 1:0

Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:3

Вулверхэмптон – Ливерпуль 2:1

«Тоттенхэм»

«Шпорам» грозит падение в Чемпионшип. У «Тоттенхэма» 12 (!) травмированных/дисквалифицированных футболистов и аж шесть поражений подряд с учетом всех соревнований (новый клубный антирекорд). Вероятно, в ближайшее время хорват Игор Тудор лишится должности рулевого лондонской команды и проследует на биржу труда за Томасом Франком, который был уволен месяцем ранее.

Последние три игры:

Атлетико Мадрид – Тоттенхэм 5:2

Тоттенхэм – Кристал Пэлас 1:3

Фулхэм – Тоттенхэм 2:1

Очные встречи

Тоттенхэм – Ливерпуль 1:2

Ливерпуль – Тоттенхэм 5:1

Ливерпуль – Тоттенхэм 4:0

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

Встреча с «Тоттенхэмом» дает «Ливерпулю» возможность восстановить уверенность в собственных силах в преддверии решающих баталий. Соперник скорее мертв, чем жив и сложно представить, что «шпорам» удастся зацепиться за результат на «Энфилде».

Прогноз: победа «Ливерпуля» с форой -1,5. Коэффициент – 1,81. Прогноз на счет – 3:0.