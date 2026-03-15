15 марта 2026 года в 19:30 по Москве состоится поединок 30-го тура английской Премьер-Лиги. «Ливерпуль» на «Энфилд Роуд» примет разваливающийся на глазах «Тоттенхэм».
«Ливерпуль»
«Красные» выдали очень невзрачный перфоманс в Стамбуле среди недели, но все еще сохраняют шансы спасти в целом очень неудачный сезон. Для этого команде Арне Слота необходимо финишировать в топ-5 АПЛ и нивелировать отставание в один мяч в противостоянии с «Галатасараем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Последние три игры:
- Галатасарай – Ливерпуль 1:0
- Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:3
- Вулверхэмптон – Ливерпуль 2:1
«Тоттенхэм»
«Шпорам» грозит падение в Чемпионшип. У «Тоттенхэма» 12 (!) травмированных/дисквалифицированных футболистов и аж шесть поражений подряд с учетом всех соревнований (новый клубный антирекорд). Вероятно, в ближайшее время хорват Игор Тудор лишится должности рулевого лондонской команды и проследует на биржу труда за Томасом Франком, который был уволен месяцем ранее.
Последние три игры:
- Атлетико Мадрид – Тоттенхэм 5:2
- Тоттенхэм – Кристал Пэлас 1:3
- Фулхэм – Тоттенхэм 2:1
Очные встречи
- Тоттенхэм – Ливерпуль 1:2
- Ливерпуль – Тоттенхэм 5:1
- Ливерпуль – Тоттенхэм 4:0
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»
Встреча с «Тоттенхэмом» дает «Ливерпулю» возможность восстановить уверенность в собственных силах в преддверии решающих баталий. Соперник скорее мертв, чем жив и сложно представить, что «шпорам» удастся зацепиться за результат на «Энфилде».
Прогноз: победа «Ливерпуля» с форой -1,5. Коэффициент – 1,81. Прогноз на счет – 3:0.