«Метц» – «Тулуза»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.97

14 марта 2026 9:51
Метц - Тулуза
15 мар. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 26 тур
1.97
Победа «Тулузы»
15 марта в 26-м туре Лиги 1 «Метц» примет «Тулузу». Это противостояние безнадежного аутсайдера, переживающего катастрофический кризис, и середняка, находящегося в кризисе результатов. Хозяева практически не забивают и много пропускают, гости имеют подавляющее историческое преимущество.

«Метц»

«Гранатовые» занимают последнее, 18-е место и переживают катастрофический кризис, проигрывая в 4 последних матчах и пропуская в 4 подряд. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 1 забитый гол в последних 5 играх (0.20 в среднем) и не забивает в 5 из 7 последних матчей. Оборона «Метца» катастрофична – 2.00 пропуска в среднем (10 голов). Хозяева выглядят безнадежно.

«Тулуза»

«Фиалки» занимают 12-е место и переживают кризис, не выигрывая в 6 последних матчах и пропуская в 5 подряд. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 мяча). Оборона «Тулузы» нестабильна – 1.40 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – гости побеждают «Метц» в 3 последних очных встречах, забивают в 5 последних матчах и не пропускают в 3 последних.

Факты о командах:

«Метц»

  • 4 поражения подряд.
  • Забивает в среднем 0.20 гола за игру.
  • Пропускает в 4 последних матчах (2.00 в среднем).
  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей.
  • 18-е место в турнире (13 очков).

«Тулуза»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Пропускает в 5 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Побеждает «Метц» в 3 последних очных встречах.
  • 12-е место в турнире (31 очко).

Прогноз на матч «Метц» – «Тулуза»

«Метц» находится в катастрофическом состоянии и практически не забивает. «Тулуза» переживает кризис, но имеет подавляющее историческое преимущество. Учитывая, что гости стабильно обыгрывают «Метц» и не пропускают от них, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Тулузы» с минимальным счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Тулузы» – коэффициент 1.97.
  • Тулуза не пропустит

Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Тулуза Метц
