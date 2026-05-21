22 мая в рамках 5-го тура Копа Судамерикана встретятся «Блуминг» и «Карабобо». Хозяева занимают последнее 4-е место в группе с 1 очком после 4 туров – уже потеряли шансы на выход. Гости располагаются на 3-й строчке с 6 очками и ведут борьбу за плей-офф. Ожидается уверенная победа фаворита.

«Блуминг»

Боливийский клуб находится в глубочайшем кризисе: шесть матчей без побед. В Копа Судамерикана команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 4 последних. В последних 5 играх «Блуминг» забил всего 2 гола (0.40 в среднем) и пропустил 12 (2.40 в среднем). Атака полностью провалилась, оборона – катастрофа. В прошлом туре Судамерикана последовало разгромное поражение от «Ред Булл Брагантино» (0:6). Лучший бомбардир Мойсес Вильярроэль (8 голов в 24 матчах) – единственная надежда.

«Карабобо»

Венесуэльский клуб подходит к матчу в хорошей форме: команда забивает в 4 последних матчах. В последних 5 играх «Карабобо» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Атака и оборона действуют сбалансированно. В прошлом туре Судамерикана последовало поражение от «Ривер Плейта» (1:2). Лучший бомбардир Эдсон Тортолеро (8 голов в 20 матчах) – лидер атаки.

Факты о командах:

«Блуминг»

Занимает 4-е место (последнее), набрав 1 очко после 4 туров

Шесть матчей без побед

Три поражения подряд в Копа Судамерикана

Пропускает в 4 последних матчах турнира

Пропускает в 9 из 11 последних матчей (все турниры)

В среднем: 0.40 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Мойсес Вильярроэль (8 голов в 24 матчах)

«Карабобо»

Занимает 3-е место, набрав 6 очков после 4 туров

Забивает в 4 последних матчах (все турниры)

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Эдсон Тортолеро (8 голов в 20 матчах)

История личных встреч

Единственная личная встреча в текущем сезоне завершилась победой «Карабобо» со счeтом 2:0

Прогноз на матч «Блуминг» – «Карабобо»

«Блуминг» выглядит абсолютно беспомощным: 6 матчей без побед, 3 поражения подряд в Копа Судамерикана, разгром 0:6 от «Брагантино», ужасающие 2.40 пропущенных в среднем. Команда уже потеряла все шансы на выход из группы и, скорее всего, доигрывает турнир без мотивации. «Карабобо», напротив, борется за плей-офф (3-е место, 6 очков) и обязан побеждать такого соперника. В очной встрече «Карабобо» уже выиграл 2:0. Учитывая разницу в классе, форме и мотивации, гости должны уверенно побеждать, а «Блуминг» вряд ли сможет забить – их атака провалилась (0.40 гола за игру).

Рекомендованные ставки: