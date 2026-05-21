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«Макара» – «Альянса Атлетико»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.02

21 мая 2026 8:43
Макара - Альянса Атлетико
22 мая 2026, пятница 05:00 | Копа Судамерикана, группа A, 5 тур
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2.02
Обе забьют – да
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22 мая в рамках 5-го тура Копа Судамерикана встретятся «Макара» и «Альянса Атлетико». Хозяева занимают 1-е место в группе с 8 очками после 4 туров. Гости располагаются на последнем 4-м месте с 1 очком и уже потеряли шансы на выход. Ожидается доминирование лидера.

«Макара»

Эквадорский клуб подходит к матчу в отличной форме: пять матчей без поражений в Копа Судамерикана. Команда забивает в 5 последних матчах турнира подряд. В последних 5 играх «Макара» забила 6 голов (1.20 в среднем) и пропустила 7 (1.40 в среднем). Атака работает стабильно, но оборона не без проблем. В прошлом туре Судамерикана была зафиксирована ничья с «Тигре» (2:2). Лучший бомбардир команды (данные не предоставлены) – ключевая фигура.

«Альянса Атлетико»

Перуанский клуб переживает катастрофический кризис: три поражения подряд в Копа Судамерикана. Команда пропускает в 4 последних матчах турнира и в 11 из 13 последних матчей во всех турнирах. В последних 5 играх «Альянса Атлетико» забила 7 голов (1.40 в среднем) и пропустила 7 (1.40 в среднем). Атака работает неплохо, но оборона – провальная. В прошлом туре последовало поражение от «Америки де Кали» (0:2).

Факты о командах:

«Макара»

  • Занимает 1-е место, набрав 8 очков после 4 туров
  • Пять матчей без поражений в Копа Судамерикана
  • Забивает в 5 последних матчах турнира подряд
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей (все турниры)
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

«Альянса Атлетико»

  • Занимает 4-е место (последнее), набрав 1 очко после 4 туров

  • Три поражения подряд в Копа Судамерикана
  • Пропускает в 4 последних матчах турнира
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей (все турниры)
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

  • Единственная личная встреча в текущем сезоне завершилась победой «Макара» со счeтом 2:0

Прогноз на матч «Макара» – «Альянса Атлетико»

«Макара» – лидер группы, который не проигрывает в 5 матчах Копа Судамерикана подряд и стабильно забивает. «Альянса Атлетико» – аутсайдер, который проиграл 3 матча турнира подряд и пропускает в 4 последних. В очной встрече «Макара» уже уверенно победила 2:0. Перуанцы неплохо атакуют (1.40 гола за игру), но их оборона – настоящая катастрофа (пропускают в 11 из 13 матчей). «Макара» дома должна добиваться победы, но учитывая, что гости всe равно забивают регулярно, а хозяева пропускают в среднем 1.40 гола, гол от «Альянса Атлетико» выглядит вероятным.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.02
  • Победа «Макара»

2.02
Обе забьют – да
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Автор: Орлов Максим
Копа Судамерикана Альянса Атлетико Макара
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