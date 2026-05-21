22 мая в рамках 5-го тура Копа Судамерикана встретятся «Расинг» и «Каракас». Хозяева занимают 3-е место в группе с 4 очками после 4 туров. Гости располагаются на 2-й строчке с 8 очками. Для «Расинга» матч становится решающим в борьбе за выход из группы.

«Расинг»

Аргентинский клуб подходит к матчу в кризисной форме: три матча без побед в Копа Судамерикана. Команда забивает в 4 последних матчах турнира, но при этом пропускает в 4 последних. В последних 5 играх «Расинг» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Атака выглядит слабо – менее гола за игру. В прошлом туре Судамерикана последовало поражение от «Ботафого» (1:2). Лучший бомбардир Адриан Мартинес (7 голов в 20 матчах) – главная надежда.

«Каракас»

Венесуэльский клуб находится в отличной форме: пять матчей без поражений в турнире. Команда забивает в 4 последних матчах Копа Судамерикана и в 11 последних матчах во всех турнирах. В последних 5 играх «Каракас» забил 8 голов (1.60 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Атака работает эффективно, но оборона не без проблем – команда пропускает в 4 последних матчах. В прошлом туре была одержана победа над «Индепендьенте Петролеро» (3:2). Лучший бомбардир Хесус Ендис (4 гола в 19 матчах) – лидер атаки.

Факты о командах:

«Расинг»

Занимает 3-е место, набрав 4 очка после 4 туров

Три матча без побед в Копа Судамерикана

Забивает в 4 последних матчах турнира

Пропускает в 4 последних матчах турнира

Забивает в 3 последних матчах (все турниры)

В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Адриан Мартинес (7 голов в 20 матчах)

«Каракас»

Занимает 2-е место, набрав 8 очков после 4 туров

Пять матчей без поражений в Копа Судамерикана

Забивает в 4 последних матчах турнира

Забивает в 11 последних матчах (все турниры)

Пропускает в 4 последних матчах (все турниры)

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Хесус Ендис (4 гола в 19 матчах)

История личных встреч

Единственная личная встреча в текущем сезоне завершилась ничьей 1:1

Прогноз на матч «Расинг» – «Каракас»

«Расинг» отчаянно нуждается в победе: 3-е место и всего 4 очка после 4 туров. Аргентинцы забивают в 4 последних матчах турнира, но при этом не могут победить уже 3 матча. «Каракас» же в фантастической форме: 5 матчей без поражений в Судамерикана, 11 матчей подряд с забитыми голами. Гости уже гарантировали себе выход из группы, но могут побороться за первое место. Учитывая, что «Расинг» дома будет предельно мотивирован, а «Каракас» умеет забивать всегда, наиболее вероятен сценарий с голами от обеих сторон. Оборона обеих команд не выглядит непроходимой (оба пропускают в 4 последних матчах). Ожидается открытый футбол с обоюдной активностью.

Рекомендованные ставки: