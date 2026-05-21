Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетико Минейро» – «Сьенсиано»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.50

21 мая 2026 8:00
Атлетико Минейро - Сьенсиано
22 мая 2026, пятница 01:00 | Копа Судамерикана, группа B, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Атлетико Минейро»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

22 мая в рамках 5-го тура Копа Судамерикана встретятся «Атлетико Минейро» и «Сьенсиано». Хозяева занимают последнее 4-е место в группе с 4 очками после 4 туров – ситуация критическая. Гости располагаются на 1-й строчке с 7 очками и уже близки к выходу. Для «Атлетико» матч становится матчем жизни.

«Атлетико Минейро»

Бразильский гранд подходит к матчу с отличной домашней статистикой: не проигрывает в 12 из 13 последних матчей на своeм поле. Команда забивает в 5 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Атлетико» забил 10 голов (2.00 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Атака работает мощно, но оборона – проблема: команда пропускает в 13 последних матчах подряд и в 4 последних в Судамерикана. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Хувентудом» (2:2). Лучший бомбардир Матео Кассьерра (5 голов в 22 матчах) – главная надежда.

«Сьенсиано»

Перуанский клуб находится в хорошей форме: занимает 1-е место в группе. В последних 5 играх «Сьенсиано» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Атака выглядит скромно, но оборона достаточно надeжна. Команда пропускает в 3 последних матчах подряд. В прошлом туре последовало разгромное поражение от «Академии Пуэрто-Кабельо» (0:3). Лучший бомбардир Карлос Гарсес (11 голов в 20 матчах) – опаснейший нападающий.

Факты о командах:

«Атлетико Минейро»

  • Занимает 4-е место (последнее), набрав 4 очка после 4 туров
  • Не проигрывает в 12 из 13 последних матчей дома
  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • Пропускает в 13 последних матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах Судамерикана
  • В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Матео Кассьерра (5 голов в 22 матчах)

«Сьенсиано»

  • Занимает 1-е место, набрав 7 очков после 4 туров
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Карлос Гарсес (11 голов в 20 матчах)

История личных встреч

  • В 3 последних очных встречах: 2 ничьи и 1 победа «Сьенсиано» (1:0)
  • «Атлетико» не может победить «Сьенсиано» уже 3 матча подряд

Прогноз на матч «Атлетико Минейро» – «Сьенсиано»

«Атлетико» в отчаянной ситуации: последнее место в группе, 4 очка, и победа нужна как воздух. Бразильцы великолепны дома (12 из 13 матчей без поражений) и мощно атакуют (2.00 гола за игру). Однако их оборона – катастрофа: 13 матчей подряд с пропущенными голами. «Сьенсиано» – лидер группы, но перуанцы не блещут в атаке (0.80 гола) и сами регулярно пропускают. В очных встречах «Атлетико» не может победить 3 матча подряд. Тем не менее, дома при своих болельщиках и с такой мотивацией бразильский гранд обязан брать три очка. Проблемы в обороне «Атлетико» позволяют рассчитывать на гол гостей, но атака хозяев должна сделать своe дело.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.50
  • Победа «Атлетико Минейро»

2.50
Победа «Атлетико Минейро»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Копа Судамерикана Сьенсиано Атлетико Минейро
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+