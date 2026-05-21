22 мая в рамках 5-го тура Копа Судамерикана встретятся «Атлетико Минейро» и «Сьенсиано». Хозяева занимают последнее 4-е место в группе с 4 очками после 4 туров – ситуация критическая. Гости располагаются на 1-й строчке с 7 очками и уже близки к выходу. Для «Атлетико» матч становится матчем жизни.

«Атлетико Минейро»

Бразильский гранд подходит к матчу с отличной домашней статистикой: не проигрывает в 12 из 13 последних матчей на своeм поле. Команда забивает в 5 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Атлетико» забил 10 голов (2.00 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Атака работает мощно, но оборона – проблема: команда пропускает в 13 последних матчах подряд и в 4 последних в Судамерикана. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Хувентудом» (2:2). Лучший бомбардир Матео Кассьерра (5 голов в 22 матчах) – главная надежда.

«Сьенсиано»

Перуанский клуб находится в хорошей форме: занимает 1-е место в группе. В последних 5 играх «Сьенсиано» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Атака выглядит скромно, но оборона достаточно надeжна. Команда пропускает в 3 последних матчах подряд. В прошлом туре последовало разгромное поражение от «Академии Пуэрто-Кабельо» (0:3). Лучший бомбардир Карлос Гарсес (11 голов в 20 матчах) – опаснейший нападающий.

Факты о командах:

«Атлетико Минейро»

Занимает 4-е место (последнее), набрав 4 очка после 4 туров

Не проигрывает в 12 из 13 последних матчей дома

Забивает в 5 последних матчах подряд

Пропускает в 13 последних матчах подряд

Пропускает в 4 последних матчах Судамерикана

В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Матео Кассьерра (5 голов в 22 матчах)

«Сьенсиано»

Занимает 1-е место, набрав 7 очков после 4 туров

Пропускает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Карлос Гарсес (11 голов в 20 матчах)

История личных встреч

В 3 последних очных встречах: 2 ничьи и 1 победа «Сьенсиано» (1:0)

«Атлетико» не может победить «Сьенсиано» уже 3 матча подряд

Прогноз на матч «Атлетико Минейро» – «Сьенсиано»

«Атлетико» в отчаянной ситуации: последнее место в группе, 4 очка, и победа нужна как воздух. Бразильцы великолепны дома (12 из 13 матчей без поражений) и мощно атакуют (2.00 гола за игру). Однако их оборона – катастрофа: 13 матчей подряд с пропущенными голами. «Сьенсиано» – лидер группы, но перуанцы не блещут в атаке (0.80 гола) и сами регулярно пропускают. В очных встречах «Атлетико» не может победить 3 матча подряд. Тем не менее, дома при своих болельщиках и с такой мотивацией бразильский гранд обязан брать три очка. Проблемы в обороне «Атлетико» позволяют рассчитывать на гол гостей, но атака хозяев должна сделать своe дело.

Рекомендованные ставки: